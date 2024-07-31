美銀推演最新情境：日銀轉鷹 日圓上看145

日本銀行（央行）31日公布最新貨幣政策，美國銀行（BofA）認為，如果日銀宣布升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯價可能會升至145日圓兌1美元，是1月以來最高。

日圓兌美元匯率連四周收高後，截至紐約30日早盤已連二跌，最新報154.7日圓，貶值0.5%。

德瓦里爾和山田脩輔等美銀策略師在最新報告中指出：「如果日銀決定提高政策利率，並宣布計劃快速削減購債規模（例如一年內將每月購債規模減至約3兆日圓），市場將視此為日銀的鷹派轉向，並將押注更快速升息，進而導致整個日圓市場波動加劇。」

美銀策略師團隊說，為了「趕上」利差，日圓可能會升至1美元兌145至148日圓，而最近一次日圓上次觸及145是在今年1月。美銀的基線預測是，日銀這次將升息，並在2026年年中前，將購債規模逐步降至每月3兆日圓。短期而言，美銀預估日圓兌美元匯價將在151至154區間。

美銀在報告中強調：「由於日本國內經濟缺乏動力，如果沒有快速削減購債規模的計畫，我們認為任何升息都將只會被視為鴿派升息。」

荷蘭ING則認為，日銀和美國聯準會（Fed）本州的利率決策，將決定日圓近期兌美元的反彈勢頭能否延續。分析師透納在報告中表示，該集團預計日銀將升息15個基點，而Fed將為9月降息做好準備，這可能推動日圓匯率從目前的154.83升值至150日圓，然而，大環境波動性及各項風險資產，本月已大幅回檔，因此日銀若出乎我們（而非日本國內機構）預料，維持政策不變，日圓可能會貶至157日圓。