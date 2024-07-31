聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed決策前夕 四點聚焦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國聯準會（Fed）將於台北時間周四凌晨2時發布最新利率決策聲明 (路透)
美國聯準會（Fed）將於台北時間周四凌晨2時發布最新利率決策聲明 (路透)

美國聯準會（Fed）將於台北時間周四凌晨2時發布最新利率決策聲明，預料將維持基準短期利率不變於5.25%到5.5%，這是20年來最高水準，同時為9月中旬的下一次開會啟動降息鋪路。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯列出以下Fed決策四個最重要的問題：

官員們對9月降息所設的標準在哪？

官員預料會修改會後聲明，可能暗示9月降息。看似微不足道的措辭變化，卻足以為9月降息前景定調。聲明若承認最近通膨好轉和風險更為平衡，加上前瞻指引的變化，將為鮑爾的記者會定調。在記者會上，他可以詳細說明官員如何看待降息問題。

有分析師認為，鮑爾將為9月降息敞開大門，但不會明確承諾任何行動。彭博經濟學家認為，7月僅會「試探性暗示」9月降息，鮑爾會說「如果數據如我們預期那樣發展」，就有可能降息。

彭博經濟學家指出，Fed欲就還推的主要原因，純是因為在9月17-18日聯邦公開市場操作委員會（FOMC）開會之前，還有兩次通膨和就業報告待公布，數據可能會有很大變化。傑克森洞8月底的Fed年會，或許才是鮑爾明確表態的更佳時機。

為什麼降息真的近了？

最近通膨數據低於預期，此外，經濟可能比預期更放緩的跡象、特別在房市轉冷和低所得者消費疲弱的情況下，讓官員更為放心，認為較高的利率開始對景氣和通膨產生預期的效果。

印度央行前總裁拉姜（Raghuram Rajan）說：「Fed知道下對了藥——儘管經濟某些部分仍然強勁，但較弱的部分正在放緩。」

為什麼現在不降息？

多位待過Fed的官員和民間經濟學家已表示，所有支持9月降息的理由，即通膨好轉以及企業支出和聘僱減緩的跡象，都增加經濟走弱的不必要風險，同樣的理由也適用於現在，因此Fed應該在本次會議降息。

然而，Fed官員仍然表示，他們尚未完全確信通膨正朝著2%的目標穩定前進。在Fed的6月會議後，鮑爾表示，首次降息將是一個「重要的決定」，「你需要做對」。

首次降息後會發生什麼事？

去年以來，Fed官員在每季的經濟預測中顯示，一旦首次降息，可能每季都會降息1碼（0.25個百分點）。

Fed官員本周不會發布新的經濟預測，9月才會，屆時可知每季降息1碼是否仍是合理的預期。如果這段時間內勞動市場進一步疲弱，官員可能一開始每次開會都會降息。Fed接下來開會是在11月和12月。

Fed 通膨 降息

延伸閱讀

將殺台積電（2330）取點數…外資這次贏定？ 專家：投資別為了一天而煩惱

分析師解讀川普訪談 推論出3種穩贏的「川普交易」：真正棘手的是時機

美元在鮑爾談話後先跌後漲 川普拉抬加密幣

降息買美債、金融股或台積電？全網秒選它「最穩定」：保證不跌

相關新聞

Fed決策前夕 四點聚焦

美國聯準會（Fed）將於台北時間周四凌晨2時發布最新利率決策聲明，預料將維持基準短期利率不變於5.25%到5.5%，這是...

美銀推演最新情境：日銀轉鷹 日圓上看145

日本銀行（央行）31日公布最新貨幣政策，美國銀行（BofA）認為，如果日銀宣布升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯...

歐元區上季GDP增0.3% 高於預估的0.2%

歐元區第2季經濟成長優於預期，主因關鍵國家表現強韌，抵銷該區最大經濟體德國的意外萎縮。數據公布後，暫時緩解市場對歐元區復...

黃仁勳祖克柏 按讚AI前景

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏29日同台對話，兩人對生成式人工智慧（AI）的未來均表...

國際原物料展望烏雲滿布 大陸經濟看淡效應

中國大陸經濟前景嚴峻，原物料風光不再，大宗商品已回吐了今年來的所有漲勢。倫敦布蘭特原油已跌破80美元大關，小麥和黃豆等農...

迪士尼大規模罷工取消 員工薪資調漲20%

迪士尼樂園度假區員工工會30日宣布，會員已批准與公司簽訂為期三年的新版勞資合約，成功避免迪士尼40年來首次可能發生的大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。