淡馬錫投資 聚焦美國AI

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美國的醫療保健、金融服務和科技等領域投資多達300億美元，尤其特別注意與人工智慧（AI）相關的領域。路透報導，淡馬錫北美主管阿瑟頓（Jane Atherton）表示：「美國的資本市場既深又廣。從AI角度來看，美國確實處於一切最新進展的最前端。」

美國第2季國內生產毛額（GDP）成長2.8%，表現超乎預期且優於其他國家。儘管美股近期波動，但標普500指數今年來漲幅仍達14.5%，部分受AI熱潮帶動。相較下，中國大陸的經濟表現不如預期，而且上周為提振經濟，調降主要的短期和長期利率，令市場感到意外。

淡馬錫約22%的投資布局美洲，達到630億美元，19%的投資在中國。在上一會計年度，淡馬錫在美洲的投資額十年來首次超越在中國的投資。阿瑟頓說，在美國，淡馬錫尤其關注與AI相關的領域，如數據中心、半導體和電池儲存。

淡馬錫本月稍早表示，在美國和印度的投資獲利，有助於抵銷在中國的投資不佳表現。淡馬錫還說，在貿易緊張局勢下，對中國採取謹慎態度。

阿瑟頓表示：「地緣政治始終會有影響」。他同時指出，在過去三年，中國的表現不如世界其他國家，尤其是美國。他說，美股未來表現將大部分取決於企業獲利，尤其是超大型科技股，「已見到一些數倍的擴張，但是由較高的成長所帶動，理論上將帶來回報。」

美國 美股

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