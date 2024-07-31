全球黃金需求熱 寫最強Q2

世界黃金協會（WGC）30日說，若計入店頭市場（OTC）交易，上季全球黃金總需求攀升4%至1,258公噸，是有紀錄以來最強的第2季表現。擔心通膨的富裕家庭和個人成為支撐需求的主力，亞洲有錢人買盤尤其積極。

但WGC也說，若剔除不透明的OTC市場，上季黃金需求不增反減6%，至929公噸，其中珠寶首飾消費量受金價飆高衝擊，陡降將近兩成。

現貨金價今年來飆漲15%，6月17日一度衝上每英兩2,483.60美元的歷史新高，反映市場預期美國聯準會（Fed）9月將啟動降息循環。

受金價高漲打擊，4月至6月飾金購買金額比去年同期銳減19%，減至390公噸，是2020年新冠肺炎疫情爆發衝擊買氣以來最弱的第2季需求。

不過，若計入OTC交易，第2季全球黃金總需求攀升4%至1,258公噸，是WGC自2000年開始統計以來最強的第2季。OTC黃金需求已成為金市重要的一環，但難以追蹤，因為商業銀行私下安排與買主的交易。

據WGC估計，包括法人機構、高淨值投資人和家族辦公室的投資在內，第2季OTC黃金需求達329公噸，是2020年第4季以來最高。