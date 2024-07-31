國際原物料展望烏雲滿布 大陸經濟看淡效應

中國大陸經濟前景嚴峻，原物料風光不再，大宗商品已回吐了今年來的所有漲勢。倫敦布蘭特原油已跌破80美元大關，小麥和黃豆等農作也已跌至多年低點。

彭博大宗商品現貨指數7月至今重挫近6%，預料將寫2023年5月以來最糟的單月表現。這個指數追蹤能源、金屬、農產品等大宗商品的現貨價格走勢，今年截至29日收盤累計跌0.37%，吐光今年來所有漲幅，目前水位是3月初來新低，比起5月中高點，已回檔一成以上。

彭博商品現貨指數走勢 圖／經濟日報提供

ING集團的大宗商品策略主管派特森說：「大宗商品不再受投機者青睞」。對中國大陸的憂慮日增，使原物料展望蒙上陰影，而中共的三中全會未能緩和不安。

儘管如此，美國等國的央行可能樂見原物料價格暴跌，因為決策者考慮降息之際，這能減低物價壓力。但大宗商品的跌勢，不利原油生產國，也可能傷害礦商和交易商。

在原油市場，中國大陸需求展望黯淡，導致本月油價已下挫8%。布蘭特原油29日跌破每桶80美元大關，30日盤中一度跌至79.34美元，為6月10日來最低。西德州原油也跌到至少6月以來低點。

大陸是全球最大原油進口國，該國上季國內生產毛額（GDP）僅年增4.7%，為五季以來最弱。國際能源總署（IEA）指出，大陸經濟趨緩，為全球原油消費成長疲弱的關鍵因素。

在金屬市場，大陸房市危機也壓抑工業金屬需求。銅是工業金屬的領頭羊，價格從5月空前高點暴跌近20%。金屬情報中心（MIC）主管達卡表示：「倘若歷史重演，金屬價格須跌至2024年來新低，才能找到有意義的支撐。此外，也應關注美股，以了解賣壓是否同時發生」。倫敦金屬交易所（LME）今年來的銅價最低點，是2月觸及的每噸8,127美元，約較當前的每噸8,958美元，低了9.5%。

至於彭博大宗商品現貨指數未追蹤的鐵礦砂價格，今年來也下殺約30%。大陸鋼鐵廠減產，加上礦商增產，使新加坡的鐵礦砂期貨，30日跌破每噸100美元。

不只如此，農產品也承壓。美國天候好轉，有望豐收，小麥價格逼近四年低點。黃豆價格再寫三年低。大陸是全球最大的黃豆買家，但飼料需求不振，使該國的豆粕庫存衝上逾五年高。黃豆的壓榨利潤則跌至負值，削弱當地業者購買更多黃豆的意願。