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大摩點將 大推特斯拉

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

特斯拉（Tesla）29日股價收盤大漲5.6%，主因為摩根士丹利將這家電動車大廠列美國汽車業「首選」。

摩根士丹利指出，特斯拉能源事業的價值，未來有可能超越電動車事業，因為投資人會關注能解決氣候變遷問題的公司。摩根士丹利預料，隨著傳統汽車製造商縮減電動車擴張計畫，特斯拉在零排放車碳權方面將進一步占有市場主導地位，第2季特斯拉每輛車的碳權收入約為2,000美元。

摩根士丹利分析師表示，「我們估計，特斯拉可能占市場碳權銷售的一半之多，為特斯拉提供100%利潤的支持，這可能是投資界目前沒有預料到的」。

不過，摩根士丹利對特斯拉在中國大陸實現自動駕駛技術商業化能力，以及電動車需求的未來表達疑慮。

摩根 特斯拉 電動

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