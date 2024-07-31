黃仁勳賣股套現 不停歇

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

輝達（NVIDIA）股價在美股這波資金輪動、流出大型科技股時，未能免疫，股價也一路向下，但執行長黃仁勳卻沒放慢他的賣股腳步。自6月13日到7月24日輝達股價下跌，黃仁勳出脫336萬股的輝達股票，套現4.24億美元；平均每股賣價為126.23美元。

輝達29日終場跌1.3%，以111.59美元做收，周線也已連二黑。

巴隆分析，以黃仁勳賣股的情況來看，他安排的售股計畫顯然是基於數量而不是價格。因為每隔幾天，他就會賣掉以24萬股為一個單位的輝達股票，即使價格大跌，也毫不猶豫。例如，7月23到24日的售股平均價格為120.29美元，比7月9到10日平均的132.77美元，下跌9.4%。

輝達股票是在6月7日收盤後一拆十，而根據黃仁勳的交易計畫，一直到2025年的3月31日，他總共要賣掉600萬股輝達股票。現在他大約執行了一半，還有264萬股要陸續賣出。

均價 科技股 美股

延伸閱讀

MLB／駐處攜長榮促巨人隊台灣傳統夜 黃仁勳任開球嘉賓

祖克柏：開源模型將重獲主導 盼智慧眼鏡被廣泛採用

黃仁勳祖克柏對談AI 現場互換皮衣掀高潮

川普喊收保護費「台灣人很有錢」原因為何？ 馬斯克一張圖揭真相

相關新聞

Fed決策前夕 四點聚焦

美國聯準會（Fed）將於台北時間周四凌晨2時發布最新利率決策聲明，預料將維持基準短期利率不變於5.25%到5.5%，這是...

美銀推演最新情境：日銀轉鷹 日圓上看145

日本銀行（央行）31日公布最新貨幣政策，美國銀行（BofA）認為，如果日銀宣布升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯...

歐元區上季GDP增0.3% 高於預估的0.2%

歐元區第2季經濟成長優於預期，主因關鍵國家表現強韌，抵銷該區最大經濟體德國的意外萎縮。數據公布後，暫時緩解市場對歐元區復...

黃仁勳祖克柏 按讚AI前景

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏29日同台對話，兩人對生成式人工智慧（AI）的未來均表...

國際原物料展望烏雲滿布 大陸經濟看淡效應

中國大陸經濟前景嚴峻，原物料風光不再，大宗商品已回吐了今年來的所有漲勢。倫敦布蘭特原油已跌破80美元大關，小麥和黃豆等農...

迪士尼大規模罷工取消 員工薪資調漲20%

迪士尼樂園度假區員工工會30日宣布，會員已批准與公司簽訂為期三年的新版勞資合約，成功避免迪士尼40年來首次可能發生的大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。