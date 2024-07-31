黃仁勳賣股套現 不停歇

輝達（NVIDIA）股價在美股這波資金輪動、流出大型科技股時，未能免疫，股價也一路向下，但執行長黃仁勳卻沒放慢他的賣股腳步。自6月13日到7月24日輝達股價下跌，黃仁勳出脫336萬股的輝達股票，套現4.24億美元；平均每股賣價為126.23美元。

輝達29日終場跌1.3%，以111.59美元做收，周線也已連二黑。

巴隆分析，以黃仁勳賣股的情況來看，他安排的售股計畫顯然是基於數量而不是價格。因為每隔幾天，他就會賣掉以24萬股為一個單位的輝達股票，即使價格大跌，也毫不猶豫。例如，7月23到24日的售股平均價格為120.29美元，比7月9到10日平均的132.77美元，下跌9.4%。

輝達股票是在6月7日收盤後一拆十，而根據黃仁勳的交易計畫，一直到2025年的3月31日，他總共要賣掉600萬股輝達股票。現在他大約執行了一半，還有264萬股要陸續賣出。