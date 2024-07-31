豐田失速 全球產銷下滑

豐田汽車今年上半年的全球銷售與產量同步下滑，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退，抵銷了北美油電混合車熱銷的成績。

豐田30日表示，包括子公司大發、日野在內，豐田集團的全球產量在今年首六個月年減9.8%至大約500萬輛，全球銷售年減4.7%至520萬輛。

今年上半年期間，儘管豐田在北美地區的油電混合車銷售大幅成長57.2%，達到創紀錄的47.3萬輛，但因為在日本的總銷量銳減22.3%、在中國大陸的銷量也減少10.8%，使得全球市場整體銷量減少。在這兩個市場業績嚴重受挫，主要是因為Prius和其他車款的大規模召回，加上中國大陸比亞迪等電動車廠的競爭加劇。

豐田目前還要處理自去年12月起關聯企業陸續爆出多件弊端的善後事宜；6月時豐田自己也出事。最後揭發出來的弊案是，多款車輛沒有妥善完成碰撞安全測試。這家全球最大的汽車公司因此被迫暫時停止多個車款的出貨。

若看6月單月，豐田全球銷售連續第五個月走低，減幅5.8%，銷量降至912,971輛。

豐田會長（董事長）豐田章男的支持度，今年已連續第二年改寫新低。