黃仁勳祖克柏 按讚AI前景

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏29日同台對話，兩人對生成式人工智慧（AI）的未來均表達樂觀看法，並且討論可能的新技術，黃仁勳也暗示Meta可能是輝達晶片迄今的最大客戶。兩人在對話最後還交換皮衣外套，重演3月交換外套的場景。

2024年電腦繪圖大會SIGGRAPH在丹佛科羅拉多會議中心登場，黃仁勳和祖克柏首度在公開場合同台對談，由黃仁勳擔任主持人，向祖克柏發問，兩人互讚對方引領AI技術進步。

祖克柏說，AI基礎研究的進展正在加速，猶如「拓荒時代」，Meta已根據現有的AI模型進行五年的產品創新，他相信所有企業有朝一日都將有AI代理人協助與客戶對談和互動，下一代的Llama 4.0版本模型也將能成為代理人。

黃仁勳讚揚Meta創建Llama開源碼AI模型的努力，並表示他相信Meta現在資料中心的伺服器內已安裝約60萬組輝達的繪圖處理器（GPU）晶片，祖克柏也開玩笑地同意說，「我們是好客戶」。

兩人私底下也有好交情，祖克柏秀出一段影片展現如何使用AI技術追蹤牛群時，黃仁勳便聊起邀祖克柏到家中作客，兩人一起做牛排堡，他觀察到祖克柏切番茄時竟能每片大小都一模一樣。

在對談尾聲，螢幕意外秀出3月在社群媒體瘋傳、兩人之前交換外套的合照，當時黃仁勳套著祖克柏的招牌棕色外套，祖克柏則穿著黃仁勳的黑皮衣。

祖克柏接著順勢拿出一件款式造型與當時棕色外套相似的黑色皮衣外套，笑稱是在網路上買的，送給黃仁勳，黃仁勳則在驚呼後脫下身上的黑色皮衣，說這是太太最近剛買給他的新皮衣，兩人交換穿上。

在兩人同台前，黃仁勳在這場盛會正式發表NIM微服務，將納入輝達的AI工具與框架軟體套件NVIDIA AI Enterprise產品內。