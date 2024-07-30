科技股仍有賣壓…那指美股早盤開高後翻黑 CrowdStrike跌逾6%

隨著投資人消化企業財報、Fed展開為期兩天的政策會議，美股三大指數30日早盤全面開高，道瓊上漲179點或0.4%，標普揚升0.1%，那指開高後拉回翻黑，如今徘徊在平盤附近，費半跌0.8%，台積電ADR下挫1.2%。輝達跌2.9%；昨天大漲的特斯拉今天早盤挫1.7%。

CrowdStrike跌逾6%，因先前該公司更新軟體系統出包，造成全球IT系統大當機，受創甚深的達美航空如今已委任大律師David Boies，要向釀成事故的CrowStrike和微軟求償。

美國藥廠Merck & Co股價下跌超過3%，因全年財測不如預期，蓋過了上季強勁的財報表現。輝瑞（Pfizer）股價攀升0.5%，因該公司上季營收和獲利雙雙優於預期，輝瑞也調高全年營收和獲利的預估。

投資人也密切關注將於盤後公布財報的微軟、超微（AMD）、星巴克。