快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

7月全球市場動盪會延續至8月嗎？日銀決策比Fed更關鍵

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本銀行（央行）可望在台灣時間31日中午公布決策，如果宣布或預告的緊縮政策比預期猛烈，帶給全球市場的震撼可能遠甚於聯準會（Fed）決策。路透
日本銀行（央行）可望在台灣時間31日中午公布決策，如果宣布或預告的緊縮政策比預期猛烈，帶給全球市場的震撼可能遠甚於聯準會（Fed）決策。路透

市場交易員揣測美、日央行利率政策下一步棋會怎麼下並提前因應，已掀起7月全球市場大地震，導致許多2024大半年盛行的熱門交易翻盤，最明顯的就是原先飆漲的美國半導體股暴跌、一蹶不振的日圓兌美元竟一躍而起。後續市況會是如何？31日陸續揭曉的日本銀行（央行）和美國聯準會（Fed）利率決策將給答案。

日銀升息可能比Fed決策更震驚市場

日銀可望在台灣時間31日中午公布決策，Fed利率決策訂於美東時間31日下午2時（台灣8月1日凌晨2時）出爐。

彭博資訊報導，經歷日圓上周狂升的震撼後，日銀31日決策對市場來說或許比Fed更重要、更可能再度引發全球市場強震。

這是因為，此刻市場幾乎一致認為，Fed這次將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變，且Fed主席鮑爾可望釋出9月可能啟動降息的訊號。

相形之下，日銀31日會不會宣布升息，展望仍撲朔迷離。美銀（BofA）說，從隔夜指數交換（OIS）合約價格推斷，交易員估計這回日銀進一步升息0.15個百分點的機率達41%。（日銀3月提高短期利率，從負0.1%升至0%~0.1%，是17年來首次升息）

換言之，東京決策當局比華府更可能帶給市場驚訝。

儘管日本核心通膨率自2022年4月以來就達到、或甚至高於日銀目標，但一直不見日銀總裁植田和男採取果決行動。但這也降低日銀31日「意外放鷹」的門檻--就算日銀維持現行貨幣政策不動，但只要表明未來削減購債和升息的步調比市場預期強烈，就可能再度震撼全球市場。

日圓利差交易平倉潮若加劇 恐延續市場動盪

從押寶人工智慧（AI）加持的美國半導體熱門股到放空日圓，2024大半年獲利可觀的熱門交易，過去兩周來開始土崩瓦解，反映市場預期Fed降息在望而日銀可能升息，將縮小美日利率差距，這種預期心理已促使投資人急忙調整投資部位因應，猛烈的資金輪動於是引發7月全球金融市場風雲變色。（詳見「AI 飆股趴倒、日圓強彈...全球市場7月為何豬羊變色？」一文）

長期來看，美國與日本利率差距收窄，可能使投資資金流向為之丕變。華爾街日報報導，官方數據顯示，截至2023年底，日本企業和個人合計持有相當於4兆美元的外國投資組合資產，這些法人和個人為追求更高收益投資足跡踏遍全球，一旦日銀升息觸動日圓勁升、進而提高日本資產收益率，一些投資人就可能把資金撤離外國市場、轉回日本。

事實上，7月美國科技股湧現賣壓，而日圓急升，正是今年市場盛行的「利差交易」瓦解的一個例證。所謂「利差交易」，指交易員借來利率低的貨幣（例如日圓）、兌換成利率較高的貨幣（例如美元），藉此從現金部位賺取利差，或者用這些錢買進其他收益較高的資產。比方說，一面放空日圓，一面借日圓資金來大舉做多美國AI飆股。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克指出，7月初以來，那斯達克100指數走勢與日圓走勢幾乎亦步亦趨，即凸顯兩者之間的密切關聯。

過去兩年，美國利率扶搖直上而日本利率仍陷負值，使日圓走貶，助長借日圓來套利的「利差交易」。但今後，隨著日銀貨幣政策由鬆轉緊，與世界各國央行基準利率之間的差距縮小，壓縮「利差交易」套利空間，凡是以便宜日圓融資買進的較高孳息資產，不論是美股、美債、紐西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、還是英國衍生性商品，或南非期貨，統統可能面臨資金抽離導致市況風雲變色。近年來撐起全球資產價格的日圓資金一旦撤離，就像地毯突然被抽走似的，不全都跌個東倒西歪才怪。

全球金融情勢可能收緊

目前，美國10年期公債殖利率約比日本同天期公債殖利率高出3.1個百分點，但已比去年10月利差4.2個百分點顯著縮小。如果美、日利差持續收窄，可能意味著世界各地金融情勢將收緊。這是因為日本是全球最後一個便宜資金國度，自2016年來一直把政策利率維持在負0.1%，直到今年政策利率才由負轉正，所以長久來便是各國資產穩定的買方。

但今年情勢改觀。世界兩大央行長期貨幣政策同時走到重大轉折點，這已屬罕見；更罕見的是，美、日央行今後貨幣政策走向變得南轅北轍：Fed利率將降下來，日銀利率則回升。

後果可能對全球市場影響深遠，而且難以逆料。接下來，世界各地投資人可能得開始密切關注東京發生何事，而不能只是緊盯華府動向。

Fed 日本 美國

延伸閱讀

日本「台灣祭」出現五星旗 駐日代表謝長廷：停止掛名支援2年

受害顧客擴大！日本鰻魚名店疑食物中毒 新增14人共161人

台女優Tiny盼日本出道圓夢 E奶長腫瘤拆彈「是真的」

新北市府組團赴日招商 東京說明會盼拓合作新機

相關新聞

科技股仍有賣壓…那指美股早盤開高後翻黑 CrowdStrike跌逾6%

隨著投資人消化企業財報、Fed展開為期兩天的政策會議，美股三大指數30日早盤全面開高，道瓊上漲179點或0.4%，標普揚...

7月全球市場動盪會延續至8月嗎？日銀決策比Fed更關鍵

市場交易員揣測美、日央行利率政策下一步棋會怎麼下並提前因應，已掀起7月全球市場大地震，導致許多2024大半年盛行的熱門交...

歐元區Q2經濟成長優於預期 火車頭德國GDP意外萎縮

根據今天公布的官方數據，歐元區經濟第2季成長率優於預期，減輕央行再度迅速降息的壓力。但在同一時期，歐洲最大經濟體德國的國...

2024巴黎奧運／開源節流 創造上看120億美元經濟效益

2024年巴黎夏季奧運預定7月26日開幕，這為期將近一個月的體育盛事，除了讓各國頂尖好手齊聚一堂，展現他們的訓練成果，更有望為主辦城市與國家帶來可觀的經濟效應。根據巴黎奧運主辦單位發布的一份委託研究報告，本屆夏季奧運，將為法國帶來多達120億美元的長期經濟效益。

麥當勞獲利大跌12% 延長5美元套餐促銷留客

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）今天矢言要以更物超所值的商品贏回消費者的心，因為該公司銷售額出現罕見下滑，部分...

日本與大陸市場太慘 TOYOTA今年上半銷量與產量都減少

豐田汽車（Toyota）今年上半年的全球銷售與產量都減少，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退抵銷了北美油電混合車熱銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。