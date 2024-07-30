歐元區Q2經濟成長優於預期 火車頭德國GDP意外萎縮

根據今天公布的官方數據，歐元區經濟第2季成長率優於預期，減輕央行再度迅速降息的壓力。但在同一時期，歐洲最大經濟體德國的國內生產毛額（GDP）則意外較前季萎縮。

法新社報導，歐洲聯盟官方統計局（Eurostat）公布，在4至6月的這季，歐元區20國經濟較前一季成長0.3%，與第1季成長率相同，並優於分析師預期的0.2%。這與歐元區經濟去年下半年零成長的趨勢形成明顯對比。

由於歐洲中央銀行（ECB）已於6月調降利率，最新數據很可能讓央行官員更加相信沒必要急著進一步降息。

然而，德國聯邦統計局（Destatis）公布的初值顯示，德國第2季經濟較前季萎縮0.1%，不如第1季成長0.2%，以及分析師預期的成長0.1%，這主要歸咎於設備和建築相關投資減少。

這也與歐元區第2和第4大經濟體法國和西班牙的表現形成鮮明對比，這兩國第2季經濟分別成長0.3%和0.8%，雙雙超越預期。法國的經濟成長是歸功於外貿及企業投資復甦，西班牙則是拜出口和家庭支出強勁之賜。南歐的義大利和葡萄牙也各寫下0.2%和0.1%的成長率。

傳統上歐洲經濟成長由德國驅動，但德國去年成為主要先進國家當中唯一萎縮的經濟體，該國面臨的挑戰包括高通膨、製造業放緩及出口需求降溫。今天的數據又讓德國經濟復甦的希望被潑冷水。

儘管高於預期的成長讓許多人感到振奮，但對德國的擔憂仍然存在，該國正拖累單一貨幣區的表現。