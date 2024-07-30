快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

歐元區Q2經濟成長優於預期 火車頭德國GDP意外萎縮

中央社／ 布魯塞爾30日綜合外電報導
圖為德國購物商圈街景。 路透
圖為德國購物商圈街景。 路透

根據今天公布的官方數據，歐元區經濟第2季成長率優於預期，減輕央行再度迅速降息的壓力。但在同一時期，歐洲最大經濟體德國的國內生產毛額（GDP）則意外較前季萎縮。

法新社報導，歐洲聯盟官方統計局（Eurostat）公布，在4至6月的這季，歐元區20國經濟較前一季成長0.3%，與第1季成長率相同，並優於分析師預期的0.2%。這與歐元區經濟去年下半年零成長的趨勢形成明顯對比。

由於歐洲中央銀行（ECB）已於6月調降利率，最新數據很可能讓央行官員更加相信沒必要急著進一步降息。

然而，德國聯邦統計局（Destatis）公布的初值顯示，德國第2季經濟較前季萎縮0.1%，不如第1季成長0.2%，以及分析師預期的成長0.1%，這主要歸咎於設備和建築相關投資減少。

這也與歐元區第2和第4大經濟體法國和西班牙的表現形成鮮明對比，這兩國第2季經濟分別成長0.3%和0.8%，雙雙超越預期。法國的經濟成長是歸功於外貿及企業投資復甦，西班牙則是拜出口和家庭支出強勁之賜。南歐的義大利和葡萄牙也各寫下0.2%和0.1%的成長率。

傳統上歐洲經濟成長由德國驅動，但德國去年成為主要先進國家當中唯一萎縮的經濟體，該國面臨的挑戰包括高通膨、製造業放緩及出口需求降溫。今天的數據又讓德國經濟復甦的希望被潑冷水。

儘管高於預期的成長讓許多人感到振奮，但對德國的擔憂仍然存在，該國正拖累單一貨幣區的表現。

GDP 德國 歐元區

延伸閱讀

美降息速度引關注 降息前這檔ETF搶搭債市良機

市場押注 美9月降息2碼…美債殖利率連三月下滑

普亭警告：美在德部署導彈或引發新冷戰危機

明年度國防預算有望再創新高 立委主張提升至GDP占比3%

相關新聞

科技股仍有賣壓…那指美股早盤開高後翻黑 CrowdStrike跌逾6%

隨著投資人消化企業財報、Fed展開為期兩天的政策會議，美股三大指數30日早盤全面開高，道瓊上漲179點或0.4%，標普揚...

7月全球市場動盪會延續至8月嗎？日銀決策比Fed更關鍵

市場交易員揣測美、日央行利率政策下一步棋會怎麼下並提前因應，已掀起7月全球市場大地震，導致許多2024大半年盛行的熱門交...

歐元區Q2經濟成長優於預期 火車頭德國GDP意外萎縮

根據今天公布的官方數據，歐元區經濟第2季成長率優於預期，減輕央行再度迅速降息的壓力。但在同一時期，歐洲最大經濟體德國的國...

2024巴黎奧運／開源節流 創造上看120億美元經濟效益

2024年巴黎夏季奧運預定7月26日開幕，這為期將近一個月的體育盛事，除了讓各國頂尖好手齊聚一堂，展現他們的訓練成果，更有望為主辦城市與國家帶來可觀的經濟效應。根據巴黎奧運主辦單位發布的一份委託研究報告，本屆夏季奧運，將為法國帶來多達120億美元的長期經濟效益。

麥當勞獲利大跌12% 延長5美元套餐促銷留客

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）今天矢言要以更物超所值的商品贏回消費者的心，因為該公司銷售額出現罕見下滑，部分...

日本與大陸市場太慘 TOYOTA今年上半銷量與產量都減少

豐田汽車（Toyota）今年上半年的全球銷售與產量都減少，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退抵銷了北美油電混合車熱銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。