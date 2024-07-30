快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

炒CP、罵運動員通通違規！微博奧運期間清1.4萬條內容

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

本周一系列央行決策前 亞股走勢不一

中央社／ 香港30日綜合外電報導

在本周一系列央行決策、重要經濟數據和科技巨頭財報公布前，投資人搶先布局，亞洲股巿今天走勢不一。

法新社報導，儘管上周美國通膨報告進一步助長聯邦準備理事會（Fed）今年可能降息至少一次的樂觀情緒，前一個交易日股巿上漲後，投資人變得更加謹慎。

聯準會明天可望維持利率不動，不過巿場將密切關注會後聲明，期盼9月調降借貸成本一事可獲證實。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本月稍早表示，官員不必等到看見通膨降至2%目標才降息，這升高巿場揣測聯準會將採取行動。

連串數據顯示物價受控且就業巿場持續疲軟，升高巿場認為寬鬆政策已經上路的信心。部分觀察認為，明年1月前可能3度降息。

美國本周也將公布職位空缺數據，可能會影響聯準會的想法。

聯準會本周會議將於日本央行日本銀行作出令人高度關注決策數小時後結束，日銀可能繼3月創17年來首度升息紀錄之後再次升息的巿場傳言滿天飛。

三井住友信託資產管理公司高級策略師稻留克俊（Katsutoshi Inadome）說，利率還不太可能出現變動。

他在評論中寫道：「倘若本月進行升息，加上減少購買日本政府債券等計畫，那麼將會過度干擾巿場，導致日圓升值，傷害日本股巿。」

「如果出現日圓過度疲軟的情況，那才是進行升息唯一明智作法。考量到對經濟的衝擊和巿場反應，預期減少購債將會分階段進行。」

在亞洲主要股市方面，日股基準日經225指數收漲0.2%，來到38525.95點；港股恆生指數收跌1.4%，來到17002.91點；上海證券交易所綜合股價指數下跌0.4%，收報2879.30點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、雅加達、馬尼拉、新加坡股市皆收跌；台北、曼谷、威靈頓股市皆收漲。

恆生指數 日本央行 聯準會

延伸閱讀

美降息速度引關注 降息前這檔ETF搶搭債市良機

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

「降息」預期已經點滴反應於利率上！ 辣媽：確定後再進場恐已錯過一大段行情

降息前觀望 債券ETF受益人終止連五周創高 但這檔受青睞

相關新聞

歐元區Q2經濟成長優於預期 火車頭德國GDP意外萎縮

根據今天公布的官方數據，歐元區經濟第2季成長率優於預期，減輕央行再度迅速降息的壓力。但在同一時期，歐洲最大經濟體德國的國...

2024巴黎奧運／開源節流 創造上看120億美元經濟效益

2024年巴黎夏季奧運預定7月26日開幕，這為期將近一個月的體育盛事，除了讓各國頂尖好手齊聚一堂，展現他們的訓練成果，更有望為主辦城市與國家帶來可觀的經濟效應。根據巴黎奧運主辦單位發布的一份委託研究報告，本屆夏季奧運，將為法國帶來多達120億美元的長期經濟效益。

麥當勞獲利大跌12% 延長5美元套餐促銷留客

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）今天矢言要以更物超所值的商品贏回消費者的心，因為該公司銷售額出現罕見下滑，部分...

日本與大陸市場太慘 TOYOTA今年上半銷量與產量都減少

豐田汽車（Toyota）今年上半年的全球銷售與產量都減少，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退抵銷了北美油電混合車熱銷...

南韓藉IPEF避免和日本在半導體供應鏈再生事端

彭博報導，南韓正積極參與由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），也藉此貿易協定避免和日本再啟影響全球半導體供應鏈的事端...

台積電首座歐洲晶圓廠傳下個月舉行動土典禮 估2027年底前營運

日媒引述知情人士報導，台積電（2330）首座歐洲晶圓廠下個月將在德國德勒斯登舉行動土典禮，台積電董事長魏哲家將率團前往，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。