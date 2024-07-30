本周一系列央行決策前 亞股走勢不一

在本周一系列央行決策、重要經濟數據和科技巨頭財報公布前，投資人搶先布局，亞洲股巿今天走勢不一。

法新社報導，儘管上周美國通膨報告進一步助長聯邦準備理事會（Fed）今年可能降息至少一次的樂觀情緒，前一個交易日股巿上漲後，投資人變得更加謹慎。

聯準會明天可望維持利率不動，不過巿場將密切關注會後聲明，期盼9月調降借貸成本一事可獲證實。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本月稍早表示，官員不必等到看見通膨降至2%目標才降息，這升高巿場揣測聯準會將採取行動。

連串數據顯示物價受控且就業巿場持續疲軟，升高巿場認為寬鬆政策已經上路的信心。部分觀察認為，明年1月前可能3度降息。

美國本周也將公布職位空缺數據，可能會影響聯準會的想法。

聯準會本周會議將於日本央行日本銀行作出令人高度關注決策數小時後結束，日銀可能繼3月創17年來首度升息紀錄之後再次升息的巿場傳言滿天飛。

三井住友信託資產管理公司高級策略師稻留克俊（Katsutoshi Inadome）說，利率還不太可能出現變動。

他在評論中寫道：「倘若本月進行升息，加上減少購買日本政府債券等計畫，那麼將會過度干擾巿場，導致日圓升值，傷害日本股巿。」

「如果出現日圓過度疲軟的情況，那才是進行升息唯一明智作法。考量到對經濟的衝擊和巿場反應，預期減少購債將會分階段進行。」

在亞洲主要股市方面，日股基準日經225指數收漲0.2%，來到38525.95點；港股恆生指數收跌1.4%，來到17002.91點；上海證券交易所綜合股價指數下跌0.4%，收報2879.30點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、雅加達、馬尼拉、新加坡股市皆收跌；台北、曼谷、威靈頓股市皆收漲。