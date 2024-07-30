再生能源上半年電力50%破歐盟記錄 太陽能、風電首次取代石化燃料

據能源智庫Ember今天發布報告，太陽能和風電首次取代石化燃料，成為歐盟上半年最大電力來源，若加上水力發電，再生能源共占電力50%，同樣打破歐盟記錄。

Ember報告指出，歐盟今年1至6月即便電力需求上升、電價回穩，石化燃料需求仍下滑，占上半年電力27%，其中燃煤和天然氣降低最多，也使得二氧化碳排放量較2022年同期減少了31%。

風電和太陽能合計占歐盟電力30%，首度成為最大電力來源，並且幾乎半數歐盟成員國上半年消費的石化燃料電力都不敵風電和太陽能，其中德國、比利時、荷蘭和匈牙利是首度破此記錄。

歐盟整體上半年太陽能發電量較去年同期成長21%，風電則成長9%，其中風電最大的成長來自德國和荷蘭，太陽能的成長則更普遍，包括德國、西班牙、義大利都出現1成以上增幅，波蘭太陽能電力增加37%，匈牙利更大增49%。

由於上半年未出現如前2年的乾旱，水力發電量也大增。太陽、水與風三種再生能源合計占歐盟電力一半，較去年的44%顯著成長。若加計小幅成長的核電，低碳來源的電力共占到73%。