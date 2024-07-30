快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

炒CP、罵運動員通通違規！微博奧運期間清1.4萬條內容

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

越南發展半導體 北寧省搶人才祭百萬購房補助

中央社／ 河內30日專電

越南近年來積極發展半導體產業，北寧省開出人才戰第一槍。來自外省的教授、副教授與博士只要承諾到北寧省工作至少10年，將可獲10億越南盾（約新台幣131萬元）購房補助。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，北寧省（Bac Ninh）副省長王國俊（Vuong Quoc Tuan）近日表示，這項政策自7月10日起生效。他強調：「北寧省是全國第一個有相關人才政策的地方」。

此外，這些來到北寧服務的人才還將獲得一筆獎金。男教授可獲2億越南盾，女教授可獲2.2億越南盾；副教授分別可獲1.4億至1.6億越南盾；博士可獲1億至1.2億越南盾。

來自外省、具碩士學位並承諾至少工作10年的男性教師可獲8000萬越南盾，女性教師可獲1億越南盾。

至於北寧省當地教師若參加國內、外的半導體短期培訓課程，學費與教材費都可獲得全額補助。

在北寧省內學習半導體相關課程的學生和勞工（從中專到大學）每月將獲得164萬至294萬越南盾的資助。

王國俊表示，這項政策旨在幫助北寧省成為高科技工業中心，特別是半導體領域的中心。

北寧省距離河內市約1小時車程，2018年美中貿易戰後成為電子科技業的投資重鎮，當地房價跟著水漲船高。以北寧市來說，每平方公尺要價4000萬至1億越南盾不等，與河內市的新開發區價格相當。

半導體 越南

延伸閱讀

越南廣寧省礦難 5名工人死亡

越南牡蠣冒稱台灣貨從雲林賣到瑞芳 業者付20萬緩起訴

台灣宗教多元 美國皮尤研究中心民調列4重點

星宇航空台中出發再增1航點 10月27日開航台中-富國島

相關新聞

歐元區Q2經濟成長優於預期 火車頭德國GDP意外萎縮

根據今天公布的官方數據，歐元區經濟第2季成長率優於預期，減輕央行再度迅速降息的壓力。但在同一時期，歐洲最大經濟體德國的國...

2024巴黎奧運／開源節流 創造上看120億美元經濟效益

2024年巴黎夏季奧運預定7月26日開幕，這為期將近一個月的體育盛事，除了讓各國頂尖好手齊聚一堂，展現他們的訓練成果，更有望為主辦城市與國家帶來可觀的經濟效應。根據巴黎奧運主辦單位發布的一份委託研究報告，本屆夏季奧運，將為法國帶來多達120億美元的長期經濟效益。

麥當勞獲利大跌12% 延長5美元套餐促銷留客

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）今天矢言要以更物超所值的商品贏回消費者的心，因為該公司銷售額出現罕見下滑，部分...

日本與大陸市場太慘 TOYOTA今年上半銷量與產量都減少

豐田汽車（Toyota）今年上半年的全球銷售與產量都減少，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退抵銷了北美油電混合車熱銷...

南韓藉IPEF避免和日本在半導體供應鏈再生事端

彭博報導，南韓正積極參與由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），也藉此貿易協定避免和日本再啟影響全球半導體供應鏈的事端...

台積電首座歐洲晶圓廠傳下個月舉行動土典禮 估2027年底前營運

日媒引述知情人士報導，台積電（2330）首座歐洲晶圓廠下個月將在德國德勒斯登舉行動土典禮，台積電董事長魏哲家將率團前往，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。