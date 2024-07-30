越南發展半導體 北寧省搶人才祭百萬購房補助

越南近年來積極發展半導體產業，北寧省開出人才戰第一槍。來自外省的教授、副教授與博士只要承諾到北寧省工作至少10年，將可獲10億越南盾（約新台幣131萬元）購房補助。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，北寧省（Bac Ninh）副省長王國俊（Vuong Quoc Tuan）近日表示，這項政策自7月10日起生效。他強調：「北寧省是全國第一個有相關人才政策的地方」。

此外，這些來到北寧服務的人才還將獲得一筆獎金。男教授可獲2億越南盾，女教授可獲2.2億越南盾；副教授分別可獲1.4億至1.6億越南盾；博士可獲1億至1.2億越南盾。

來自外省、具碩士學位並承諾至少工作10年的男性教師可獲8000萬越南盾，女性教師可獲1億越南盾。

至於北寧省當地教師若參加國內、外的半導體短期培訓課程，學費與教材費都可獲得全額補助。

在北寧省內學習半導體相關課程的學生和勞工（從中專到大學）每月將獲得164萬至294萬越南盾的資助。

王國俊表示，這項政策旨在幫助北寧省成為高科技工業中心，特別是半導體領域的中心。

北寧省距離河內市約1小時車程，2018年美中貿易戰後成為電子科技業的投資重鎮，當地房價跟著水漲船高。以北寧市來說，每平方公尺要價4000萬至1億越南盾不等，與河內市的新開發區價格相當。