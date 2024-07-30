麥當勞獲利大跌12% 延長5美元套餐促銷留客

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）今天矢言要以更物超所值的商品贏回消費者的心，因為該公司銷售額出現罕見下滑，部分原因是不堪物價高漲的低收入消費族群大量流失。

麥當勞的3個營業區都出現同店銷售額下滑，與去年同期相比顯著疲軟，當時全球同店銷售額激增近9%。

最近物價上漲，很多時候外食族為節省餐費改吃速食，帶動麥當勞銷售額強勁成長；但公司高層今天表示，近期市場出現了變化。

執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）在電話會議上表示：「我們看到人們縮減開支，但低收入消費者的流失已超越縮減開支的收益。」

「你會看到，在很多情況下，低收入消費者正退出（外食）市場，改為在家吃飯，或尋找其他方法省錢。」

麥當勞截至6月30日的季獲利為20億美元，下跌12%。

營收基本上持平，為65億美元。

美國本土市場的麥當勞來客數減少，但線上點餐和外送業務成長在一定程度上拉抬了業績。

美國麥當勞6月推出5美元（約新台幣164元）的夏季促銷套餐，內含漢堡、小薯、小杯飲料和4塊麥克雞塊，主打幫消費者「把荷包變大」。

麥當勞高層今天表示，很滿意這項促銷帶來的人流，由於93%的美國分店都同意延長促銷，這種特價套餐將在夏季期間繼續販售。