日本與大陸市場太慘 TOYOTA今年上半銷量與產量都減少

豐田汽車（Toyota）今年上半年的全球銷售與產量都減少，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退抵銷了北美油電混合車熱銷的成績。

豐田今（30）日表示，包括子公司大發汽車（Daihatsu）、日野汽車（Hino）在內，豐田集團的全球產量在今年首六個月年減9.8%至大約500萬輛，全球銷售年減4.7%至520萬輛。

今年上半，儘管豐田在北美地區的油電混合車銷售大幅成長57.2%至創紀錄的47.3萬輛，但因為在日本銷量銳減22.3%、在中國大陸的銷量也減少10.8%，使得全球市場整體銷量減少。在這兩個市場銷售嚴重受挫，主要是因為Prius和其他車款的大規模召回，加上中國大陸比亞迪等電動車廠的競爭加劇。

豐田目前還要處理自去年12月起關聯企業陸續爆出多件弊端的善後事宜；6月時豐田自己也出事。最後揭發出來的弊案是，多款車輛沒有妥善完成碰撞安全測試。這家全球最大的汽車公司因此被迫暫時停止多個車款的出貨。

6月單月，Toyota全球銷售連續第五個月走低，減幅5.8%，銷量降至912,971輛。

豐田會長（董事長）豐田章男的支持度今年連續第二年跌到新低點。上個月豐田股東會時，一群維權股東發聲表達對他的領導感到擔憂，不滿公司的電動車策略猶豫不前，如今落後於比亞迪和特斯拉。

豐田周一在公司社群網站上放出豐田章男的訪談podcast。豐田章男說，如果他的支持度繼續下滑，明年他將不會再當選董事，他對Toyota Times說，「在豐田的歷史上，沒有董事的支持度降到這麼低的水準過」。

遵循日本政府力推的政策，豐田和金融夥伴、主要股東，已經在降低交叉持股的情況。5月時豐田宣布了1兆日圓的庫藏股計畫，最近公告第一波將從一些主要銀行和保險業者買回自家股票，金額估計最高可達8,068億日圓（52億美元）。