南韓藉IPEF避免和日本在半導體供應鏈再生事端

彭博報導，南韓正積極參與由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），也藉此貿易協定避免和日本再啟影響全球半導體供應鏈的事端。隨著南韓在IPEF架構之下的供應鏈危機因應網絡（Crisis Response Network）肩負主導角色，而日本本月也獲選為共同主席，韓方表示，關鍵供應鏈若有任何調整，都要經由IPEF 14個成員國審查，不能由單方面決定。

2019年，日本針對南韓實施光阻劑在內的半導體材料出口管制，讓南韓半導體生產備感壓力。儘管自兩國去年舉行高峰會後，爭端已獲解決，但在充滿政治和歷史糾葛的東亞，這類干擾始終揮之不去。

南韓貿易官員沈鎮洙（音譯）接受彭博訪問時說：「如今可減少過去所見韓日本之間貿易爭端的可能性，」「雙方關係更強化了穩定性。」

IPEF承諾成員國將盡量減少有礙供應鏈的不必要限制。沈鎮洙表示，如果日本單方面實施出口管制，就視同違反協議。

儘管IPEF不能完全保證未來不會再生貿易爭端，但應該能讓兩國更難彼此實施貿易管制。

對美國來說，由南韓和日本來主導，也有助於鞏固兩大亞洲盟友合作關係，日韓之間不時會因日本1910年至1945年對朝鮮半島的殖民統治而關係緊張。

危機因應網絡是去年在IPEF架構下達成的供應鏈協議。南韓是主席國，有權在任何供應鏈緊急情況發生的兩周內召集成員國開會，以協調出共同應變之道。

IPEF是由美國總統拜登主導的一項成果，日的在對抗中國大陸在亞洲的經濟影響力。成員也包括印度、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和紐西蘭，這些國家合計約占全球經濟產值40%。

美中爭奪全球影響力之際，南韓夾處其中，而在IPEF供應鏈晉升領導地位，可以在日益分裂的貿易世界中提高聲量。

IPEF建立供應鏈機制目的在避免新冠肺炎疫情期間出現瓶頸的狀況，另外兩個機制側重於再生能源的轉型以及稅制和反貪問題相關的公平經濟。

IPEF發展仍有不確定性，共和黨總統候選人川普已揚言，如果他重返白宮，將終止IPEF。