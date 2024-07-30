麥當勞銷售漸下跌 折扣方案刺激買氣

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】麥當勞撐過新冠疫情，但撐不過通膨？麥當勞總總裁坎普斯基29日宣布，今年第2季的銷售額比去年下降1%，是新冠疫情爆發以來首次，未來將會全面檢視產品的售價，有望進行調整。目前各國麥當勞紛以各類折扣方案盼增加買氣，例如美國麥當勞推出快樂分享餐5美元、英國則是選擇3樣點心或飲料3英鎊。

消費者不滿漲價

根據《英國廣播公司》報導，坎普斯基表示，未來麥當勞會推出更多折扣方案，讓銷量可以擺脫衰退。由於美國與英國推出相關促銷方案後，獲利都有成長超過3%，因此未來希望能擴大到全球。由於麥當勞在疫情後，許多商品都有明顯漲價，也導致很多消費者購買意願下降。

美國麥當勞6月才正式針對消費者的抱怨發布公開信，但它們認為是社群軟體不精準的宣傳導致消費者認為麥當勞漲價太多。美國麥當勞辯稱，大麥克如今一個售價5.29美元，比起2019年只成長21%，與這幾年的通膨幅度相當，很多產品的漲幅可能更少。

速食業紛紛喊漲

但《行銷周刊》提到，坎普斯基表示，麥當勞還是會推出挽回商譽的方案，畢竟銷量就是受到影響，尤其收入較低的消費者更容易覺得受到影響。另外，麥當勞報告指出，受到消費者需求降溫影響，在美國、法國都有成長力道不足的問題，在法國還要面臨法國人不滿美國支持以哈戰爭，進而抵制麥當勞的情緒。

在中國，麥當勞則是受到本土業者競爭影響，成長幅度開始減少，也讓麥當勞決定全盤檢討產品的售價與促銷方案。台灣麥當勞則在去年12月20日起，將麥克雞塊、雙層牛肉吉事堡調升2到5元，配餐也漲價3到6元。同時，漢堡王也在1月9日調整價格，共計17個品項調漲，平均漲幅約2%。

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