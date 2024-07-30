美股一路動盪至9月？美銀：未來幾月下跌風險升高

根據美銀全球研究（BofA Global Research）的看法，在未來幾個月，美股的漲勢可能放緩，原因是歷史和季節趨勢為標普500帶來的短期風險升高。

由蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）為首的美銀策略師團隊在29日的報告中表示，自從1936年以來，標普500指數平均每年歷經三次跌幅5%以上的下跌走勢，每年至少會歷經一次10%的回檔修正，「我們因此早該面臨回檔了」。

MarketWatch網站報導，近期大型科技股波動，已經導致標普500指數和那斯達克綜合指數邁向4月以來最糟單月表現，此時市場所謂的輪動交易正在展開。蘇布拉曼尼亞與團隊表示，如果歷史可為借鏡，美股的這股波動期可能延續至8月和9月，這通常是標普500指數報酬表現的疲弱季節。

另一方面，隨著美國總統大選在即，股市波動可能增加。根據美銀策略師的說法，自從1928年以來，每到選舉年，素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權波動率指數（VIX）從7月到11月平均會攀升25%，「這對股票構成風險背景」。

根據FactSet數據，VIX指數7月來已飆升32%，邁向逾兩年來最大單月漲幅。

然而，蘇布拉曼尼亞團隊表示，投資人今年不會見到「完全成熟」的空頭市場。

美銀全球研究的賣方指標已經轉向「中性」。這一指標是所謂的「反向指標」，當美股瀰漫空頭氛圍時，指數會閃爍多頭訊號；市場瀰漫多頭氛圍時，指數會閃爍空頭訊號。

美銀策略師團隊表示：「氛圍從2023年嚴重看空（對股市有利）轉向今日的中性，大型科技股有利的獲利驚喜已經消退。」

上周，電動車大廠特斯拉和Google母公司字母令人失望的財報，引發科技股沉重賣壓。

美銀策略師仍見到標普500指數中有穩健報酬的機會，但輪到配息股與「老派」的資本支出受惠股。不過，大型股指數中，這些股票僅占一小部分，遠遠不如AI和科技相關股票的占比。