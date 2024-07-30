快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

淡馬錫未來五年將在美投資300億美元 看好發展AI最先進

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美投資300億美元。路透
新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美投資300億美元。路透

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美國的醫療保健、金融服務和科技等領域投資多達300億美元。

路透報導，淡馬錫北美主管阿瑟頓（Jane Atherton）表示：「美國的資本市場非常深廣。從AI角度來看，美國確實處於一切最新進展的最前端。」

美國經濟第2季國內生產毛額（GDP）年化後較前一季成長2.8%，表現高於預期且優於其他國家。儘管美股近期波動，但標普500指數今年來漲幅仍達14.5%，部分受AI熱潮帶動。

相較下，中國大陸本月稍早公布的經濟成長數據低於預期，而且上周為提振經濟調降主要的短期和長期利率，令市場感到意外。

淡馬錫約22%的投資布局美洲，達到630億美元，19%的投資在中國。在上一會計年度，淡馬錫在美洲的投資額十年來首次超越在中國的投資。

阿瑟頓說，在美國，淡馬錫尤其關注與AI相關的領域，如數據中心、半導體和電池儲存。

淡馬錫本月稍早表示，在美國和印度的投資獲利有助於抵銷在中國投資不佳表現的情況。淡馬錫還說，在貿易緊張局勢下，它對中國採取謹慎態度。

阿瑟頓表示：「地緣政治始終會有影響」。他同時指出，在過去三年，中國的表現不如世界其他國家，尤其是美國。

淡馬錫管理2,880億美元的投資組合，聚焦數位化、永續發展等題材的長期投資。

阿瑟頓說，美股未來表現將大部分取決於企業獲利，尤其是超大型科技股，「已見到一些數倍的擴張，但是由較高的成長所帶動，理論上將帶來回報。」

淡馬錫同時在公開與未上市市場尋找投資機會，此時愈來愈多私募股權業者尋求出脫資產。

AI 投資人 美國

延伸閱讀

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

3張台積電虧32萬！網看好「回得來」：等這時間後回本

美國洛杉磯發生規模4.9地震！拉斯維加斯也有感 暫無傷亡通報

看好雲豹能源「股價沒理由委屈」 他曝關鍵：未來20年獲利保證

相關新聞

NOT lovin' it！麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

速食餐飲霸主麥當勞（McDonald’s）第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑，通貨膨脹導致價格調漲令消費者吃不消...

AI iPhone受惠晶片股 分析師點名台積電、高通、美光、Skyworks等

蘋果29日釋出其人工智慧（AI）軟體的第一版「Apple Intelligence」，為今秋即將推出配備AI功能的新款i...

祖克柏：開源模型將重獲主導 盼智慧眼鏡被廣泛採用

Meta執行長祖克柏今天在電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對談時，除期盼開源系統...

淡馬錫未來五年將在美投資300億美元 看好發展AI最先進

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美國的醫療保健、金融服務和科技等領域投資多達300億美元。

亞洲避險基金靠投資AI創最佳績效 對科技股仍有信心

亞洲多家大型避險基金對科技股仍有信心，儘管最近人工智慧（AI）概念股遭逢賣壓，削弱今年以來的亮麗表現。

輝達股價直直落 黃仁勳賣股仍然全速前進

輝達（NVIDIA）股價直直落，卻也沒有讓執行長黃仁勳放慢他的賣股速度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。