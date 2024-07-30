祖克柏：開源模型將重獲主導 盼智慧眼鏡被廣泛採用

Meta執行長祖克柏今天在電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對談時，除期盼開源系統重獲主導權，同時預期「智慧眼鏡」將被廣泛採用。

SIGGRAPH 2024今天在丹佛科羅拉多會議中心（Colorado Convention Center）舉行，黃仁勳與祖克柏（Mark Zuckerberg）公開就人工智慧（AI）技術進行對談，祖克柏被問到下一波AI浪潮時預期，每個人都會配戴AI驅動的裝置。

AI技術崛起後，許多科技公司希望將技術應用至電腦、手機以外的其他產品，好比蘋果的Vision Pro。祖克柏認為，智慧眼鏡將會成為主流，並表示最終將會有不同價格和不同技術產生的一系列穿戴式眼鏡產品讓大眾選擇。

Meta之前與知名太陽眼鏡品牌「雷朋」（Ray-Ban）合作推出的新一代智慧眼鏡，祖克柏預測，不配備顯示螢幕的非傳統式智慧眼鏡價格會落在300美元（約新台幣9264元），最終可能有「數以萬計或數億人」擁有智慧眼鏡。

他說，透過下一代智慧眼鏡，可以和AI直接對話，並表示公司正在開發下一代智慧眼鏡，設計上將「時尚的需求」納入考量。

這場公開對談，由黃仁勳擔任主持人，向祖克柏就近期AI話題提問。Meta上個星期剛推出大型開源模型Llama 3.1，祖克柏聊到此話題時情緒頗為激動。

他說自己成長於網路時代，當時是開放系統，後來手機成為主流，蘋果改變了遊戲規則，變成一個封閉平台，希望接下來能回到由開放生態系主導的環境。

祖克柏說他曾嘗試開發許多產品，但因平台封閉受限，他甚至意外飆出髒字，黃仁勳提醒這場會議有對外播出，他才連忙說抱歉。

黃仁勳則是在另一場談話被問及開源生態系的問題，他表示，「我們已經使AI民主化，讓每個行業都能參與AI。」

祖克柏也再次強調，未來Meta的AI工具可以幫住小企業和創作者，產生自己的AI，類似代理人或助手的角色，幫助民眾建立自己的「數位雙胞胎」。