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NOT lovin' it！麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。美聯社
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。美聯社

速食餐飲霸主麥當勞（McDonald’s）第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑，通貨膨脹導致價格調漲消費者吃不消，紛紛捨棄外食或者轉向更廉價的用餐選項。

衛報報導，麥當勞今年4月至6月的全球銷售額相比同期下跌1%，繼2020年第4季新冠肺炎重創銷量以來首次出現衰退。而根據FactSet調查顯示，其第2季營收持平，為65億美元，略低於華爾街預期的66億美元。

麥當勞預估未來幾個季度將持續呈現下滑，目前努力調整或新增不同品項。

麥當勞在美國本土銷售額衰退將近1%，不過因為品項價格調漲，客人消費金額呈現增長。

麥當勞執行長厄林爵（Joe Erlinger）5月才在公開信中提到，大麥克價格自2019年至今增長21%。對此，總裁兼執行長坎普辛斯基（ Chris Kempczinski）表示，過去幾年來，部分市場的紙類、食物與勞工成本也增加多達4成。

另外，市場研究公司Circana，其本土門市客流量在今年上半年也減少2%。

坎普辛斯基29日向投資人表示，儘管麥當勞依舊是消費者心中的速食龍頭，可是近來和其他同業的競爭差距縮小。

消費者 調漲 速食 麥當勞

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