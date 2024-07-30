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亞洲避險基金靠投資AI創最佳績效 對科技股仍有信心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
除熱門AI股外，避險基金今年上半年也靠投資AI伺服器液冷的題材受益。美聯社
除熱門AI股外，避險基金今年上半年也靠投資AI伺服器液冷的題材受益。美聯社

亞洲多家大型避險基金對科技股仍有信心，儘管最近人工智慧（AI概念股遭逢賣壓，削弱今年以來的亮麗表現。

彭博報導，經歷兩年震盪之後，亞洲的避險基金今年有不錯的表現。截至上半年，Eurekahedge亞洲避險基金指數上漲了4.6%。

睿思資本（Rays Capital ）的亞洲科技絕對回報基金上半年上漲42%，在亞洲各基金中表現最佳。彭博引述知情人士指出，這檔基金持有輝達（NVIDIA）、安謀（Arm）和戴爾等AI 概念股，也受益於台灣提供AI伺服器液冷解決方案的供應商，像是奇鋐（3017）和雙鴻（3324）。

規模36億美元的風和投資管理公司今年上半年有11.3%的回報。執行長郭獻陽（Kwek Hyen Yong）表示，分析技術供應鏈過後，他們選出了SK海力士和晶片組設計商安謀（Arm）在內的大贏家。

隨著股價大漲，風和6月部分獲利了結，成功避開7月賣壓。儘管SK海力士、輝達（NVIDIA）、Alphabet等熱門科技股全數下跌，風和的基金仍保持不敗。

郭獻陽在一份電子文件說：「當前的市場波動類似1998年網際網路相關股票的修正，但並不表示網際網路成長周期的結束。」他說：「許多AI相關公司的價位已經調整到更合理的價位。我們正積極評估機會，並準備在下半年逐步增加風險部位。」

風和仍然看好由AI題材帶動的科技股。郭獻陽表示，未來六個月內，如果股價下跌，將會買進SK海力士、三星電子和美光科技在內的股票。

奇點（CloudAlpha）資產管理公司的Singularity Tech Fund也靠半導體和硬體股支撐，繳出回報率28%的成績。

AI 伺服器 概念股 科技股 避險

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