快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

亞利桑那州擬開發科技園區 鳳凰城組團來台灣取經

中央社／ 鳳凰城29日綜合外電報導

「鳳凰城商業報」（Phoenix Business Journal）報導，美國亞利桑那州計劃開發價值70億美元科技園區，首府鳳凰城（Phoenix）產官高層本月稍早組團到台灣取經。

這支代表團於7月21日至26日間訪台，成員包括鳳凰城（City of Phoenix）、亞利桑納州商務局（ArizonaCommerce Authority）、大鳳凰城經濟發展局（GreaterPhoenix Economic Council），以及麥克房地產集團（Mack Real Estate Group）和麥考特夥伴公司（McCourt Partners）等代表。

麥克房地產集團和麥考特夥伴計劃在亞利桑納州北部的台積電周邊，開發一個70億美元（約新台幣2296億元）的科技園區，這次來訪旨在從新竹科學園區等現有中心汲取經驗。

根據鳳凰城估計，這個鳳凰城園區名為索諾拉綠洲科技園區（Sonoran Oasis Science and TechnologyPark），將佔地數千英畝，設置3000萬平方英尺商業空間，包括辦公室、工業和零售等用途，最終可創造高達10萬個工作機會。

這個園區整體可容納近9000個住宅單位。麥克房地產集團獨自參與亞利桑那州土地競標，以5628萬美元取得2300英畝土地後，已成為這項計畫的主要開發商。

來訪期間，鳳凰城代表團參觀竹科、南港經貿園區和台積電總部。

亞利桑那州過去10年曾多次派團前往台灣和其他亞洲國家，試圖落實650億美元台積電綜合設施等項目，並強化與台灣商界和政府領導人的聯繫。

利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs，前譯霍布斯）、前州長杜希（Doug Ducey）和鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）都已來台訪問過。

鳳凰城社區與經濟發展總監馬凱（ChristineMackay）過去2年間表示，有近20家亞洲企業已挑選鳳凰城為新的據點。

馬凱聲明指出：「我們渴望，再次向台灣企業展示鳳凰城作為下一個合作機會的許多優勢。」

大鳳凰城經濟發展局主席卡馬丘（Chris Camacho）表示，鳳凰城領導人訪問台灣是要「取得動力，讓今天能夠進行持續、富有成效的對話」，並為18家台灣企業拓展業務帶來超過645億美元的投資。

亞利桑那州 台積電

延伸閱讀

台積電埃米製程 拚台美連線…A16預定2026年量產

台積電：極紫外光天價設備 會在合適節點採用

澎湖西嶼燈塔「塔身劣化」今起封閉整修、明年6月開放

澎湖西嶼燈塔修復作業 29日起局部封閉園區

相關新聞

NOT lovin' it！麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

速食餐飲霸主麥當勞（McDonald’s）第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑，通貨膨脹導致價格調漲令消費者吃不消...

AI iPhone受惠晶片股 分析師點名台積電、高通、美光、Skyworks等

蘋果29日釋出其人工智慧（AI）軟體的第一版「Apple Intelligence」，為今秋即將推出配備AI功能的新款i...

祖克柏：開源模型將重獲主導 盼智慧眼鏡被廣泛採用

Meta執行長祖克柏今天在電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對談時，除期盼開源系統...

淡馬錫未來五年將在美投資300億美元 看好發展AI最先進

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美國的醫療保健、金融服務和科技等領域投資多達300億美元。

亞洲避險基金靠投資AI創最佳績效 對科技股仍有信心

亞洲多家大型避險基金對科技股仍有信心，儘管最近人工智慧（AI）概念股遭逢賣壓，削弱今年以來的亮麗表現。

輝達股價直直落 黃仁勳賣股仍然全速前進

輝達（NVIDIA）股價直直落，卻也沒有讓執行長黃仁勳放慢他的賣股速度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。