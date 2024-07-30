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輝達股價直直落 黃仁勳賣股仍然全速前進

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的賣股節奏，完全不受股價下跌影響。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的賣股節奏，完全不受股價下跌影響。路透

輝達NVIDIA）股價直直落，卻也沒有讓執行長黃仁勳放慢他的賣股速度。

巴隆周刊報導，黃仁勳自6月13日到7月24日，已經賣掉336萬股的輝達股票，套現4.24億美元；平均每股賣價為126.23美元。黃仁勳賣股交易是透過所謂的「10b5-1交易計畫」，這個機制的設計，是讓公司知道重大非公開消息的內部人士，去除任何他們可能會有的預先看法，來買賣公司股票。

公司內部人士可預先安排計畫，在股票價格或數量達到參數時，買進或賣出公司股票。接著，交易就會自動執行。

巴隆分析，以黃仁勳賣股的情況來看，他安排的售股計畫顯然是基於數量而不是價格。因為每隔幾天，他就會賣掉以24萬股為一批的輝達股票，即使價格大跌，也毫不猶豫。例如，7月23日到24日的售股平均價格為120.29美元，比7月9日到10日平均的132.77美元，已下跌9.4%。

輝達股價在美股這波市場輪動資金流出大型科技股時，未能免疫，也一路向下走。

輝達沒有讓黃仁勳向巴隆評論他的售股計畫。

輝達股票是在6月7日收盤後一拆十，而根據黃仁勳的交易計畫，一直到2025年的3月31日，他總共要賣掉輝達股票600萬股。現在他大約執行了一半，還有264萬股要陸續賣出。

就在6月黃仁勳開始賣股之後，輝達曾經短暫成為全球市值最大的上市公司。今年到目前，輝達股票漲幅仍有約120%。由於投資人熱情追捧人工智慧（AI），輝達股價在2023年飆漲了239%。

巴隆說，很少人會反駁現在賣股時間點不好。黃仁勳個人帳戶內仍然持有7,800萬股輝達股票，另外還透過合夥與信託持有7.86億股。

NVIDIA 科技股 美股 輝達 黃仁勳

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