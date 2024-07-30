特斯拉被大摩列為美汽車業首選而大漲 分析師質疑FSD：試駕差點撞車

特斯拉（Tesla）周一股價大漲5.6%，摩根士丹利將這家市值最大的汽車製造商列為美國汽車業「首選」。但另有分析師認為，特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）距解決自駕還差得遠，他試駕時差點撞車。

摩根士丹利指出，特斯拉能源事業價值未來有可能會超越電動車事業，因為投資人會關注能解決氣候變遷問題的公司。

摩根士丹利也預料，隨著傳統汽車製造商縮減電動車擴張計畫，特斯拉將在零排放車碳權額收入將進一步占有市場主導地位，第2季特斯拉每輛車的碳權收入約為2,000美元。

摩根士丹利分析師表示，「我們估計，特斯拉可能占到市場碳權銷售的一半之多，為特斯拉提供100%利潤的支持，這可能是投資界目前沒有預料到的」。

不過，摩根士丹利對特斯拉在中國大陸實現自動駕駛技術商業化的能力以及電動車需求的未來表達疑慮。

分析師親自試駕差點撞車

馬斯克在最近兩次特斯拉財報電話會議上表示，投資要真正使用FSD，才會解特斯拉。

Truist Securities分析師 William Stein 為此特地測試FSD，差一點發生車禍。

「經過十字路口時，Model Y在前方汽車還沒完成右轉的情況下就加速了，」Stein在周一發給客戶的報告寫道，「我當下介入是絕對必要的，否則肯定會發生事故。」

Stein維持對特斯拉「持有」的評級和目標價215美元不變。特斯拉昨天收在232.10美元。

體驗過後，Stein 對特斯拉10月在Robotaxi發表會上的表現感到懷疑。馬斯克上周表示，特斯拉決定將發表時間延後約兩個月。馬斯克周一在X上發文說，特斯拉正在部建FSD的升級版本。

Stein曾在4月初特斯拉第1季電話會議結束後試用過FSD，本月再次嘗試。他對第一次測試的評價好壞參半，稱其「好得驚人，但當下用處不大」，對第二次測試的總結則是「沒有改善，甚至可能更糟」。

Stein的兩次試駕都是在紐約郊區進行的，測試時天氣晴朗且無雨。在最近一次試駕中，FSD對車道封閉、坑窪和車流的調適能力令他印象深刻，

並表示相較於上次試駕，本次駕駛「整體感覺更自然」。但他說，令人驚訝且表現不佳的是FSD對駕駛的「縱容程度」——他不再需要手握方向盤就能由FSD主導，即使視線離開路面，FSD仍能運作。

「我轉頭完全不看路，」Stein寫道，讓他的兒子繼續留意風險，「系統繼續運轉了20-40秒才發出警告。」

除了上述為避免發生追撞而介入駕駛之外，Stein說他還有另一次需要介入——當時一個警察手勢示意把車靠到路邊，讓送葬隊伍先過。

「最後，在我們的路線中有一段是又彎又窄的高速公路，車道之間有一條白色實線表示禁止變換車道，」Stein寫道，「但在這種情況下Model Y仍有兩次變換車道。」

Stein的結論是，他測試的FSD版本「確實令人驚豔」，但距離「解決」自動駕駛還差得很遠。