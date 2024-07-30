黃仁勳祖克柏對談AI 現場互換皮衣掀高潮

輝達執行長黃仁勳和Meta執行長祖克柏今天在電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024首度公開對談，結束時祖克柏致贈黃仁勳一件皮衣外套，黃仁勳則脫下太太買的皮衣送給祖克柏，掀全場高潮。

電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024今天在丹佛科羅拉多會議中心（Colorado Convention Center）舉行，黃仁勳和祖克柏首度在公開場合對談，黃仁勳擔任主持人，向祖克柏（Mark Zuckerberg）發問。兩人席間互讚對方引領AI技術進步。

黃仁勳和祖克柏都是矽谷出身的創業家和執行長，輝達（NVIDIA）和Meta又是合作夥伴關係，近期更各自發布新產品，透過對方的軟硬體產品擴大生態系。

輝達上星期正式推出AI（人工智慧）代工服務，以Meta最新開源模型Llama 3.1和其他模型為客戶客製化模型，Meta則使用輝達AI晶片持續開發模型。兩人不僅商場上相互合作，私底下也有好交情。

當祖克柏今天秀出一段影片展現如何使用AI技術追蹤牛群，黃仁勳便聊起邀祖克柏到家中作客，兩人一起做費城起司牛排堡，他仔細觀察祖克柏切番茄，竟每一片都能切出一模一樣大小，但一片一片番茄全都獨立分開，因此需要用到好幾個盤子。

祖克柏當場喊冤表示「我只是副主廚」，如果番茄要疊放在一塊需要明確的指令。

對談尾聲，當觀眾準備散場時，螢幕上意外秀出兩人之前「互換球衣」的合照，照片中，黃仁勳套著祖克柏招牌棕色外套，祖克柏則穿上黃仁勳的黑皮衣，黃仁勳表示當時照片在社群瘋傳，還問道，「這看起來是我穿的衣服嗎？」

儘管丹佛當地高溫拉警報，祖克柏仍順勢拿出一件款式造型與自己招牌棕色外套相似的黑色皮衣外套送給黃仁勳，笑稱是在網路上買的，黃仁勳一邊驚呼，一邊脫下身上黑色皮衣，說這是老婆Lori Huang最近剛買給他的新皮衣，引起現場笑聲。