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布蘭特油價跌破80美元、觸七周低點 金價小幅回落

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（29日）下跌近2%，布蘭特油價跌破每桶80美元，跌至七周低點。路透
國際油價周一（29日）下跌近2%，布蘭特油價跌破每桶80美元，跌至七周低點。路透

國際油價周一（29日）下跌近2%，布蘭特油價跌破每桶80美元，跌至七周低點，反映市場對需求走軟的擔憂蓋過地緣政治風險升溫；美元走高使得金價走低，市場等待聯準會就降息時機發出更明確訊號。

油價下跌近2%

布蘭特原油9月期貨結算價報每桶79.78美元，下跌1.35美元，跌幅為1.7%；西德州原油（WTI）9月期貨收報每桶75.81美元，下跌1.35美元，跌幅1.8%。

布蘭特原油跌至七周低點，自6月初以來首次收於80美元下方，受制於市場對全球需求強勁程度的懷疑，投資人密切關注OPEC+會議釋放有關供應的線索。

中國大陸本月稍早公布五個季度以來最疲弱的經濟成長，導致近期石油市場情緒低迷。在原油期貨跌破關鍵支撐位後，商品交易顧問也一直在拋售多頭部位。

悲觀情緒壓倒了地緣政治風險。以色列周日打擊了黎巴嫩真主黨目標，並威脅對上周六造成導致12名兒童和青少年死亡的火箭彈襲擊進一步進行報復。

兩位以色列官員周一告訴路透，以色列希望在不引發更廣泛衝突的情況下，打擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨。

Again Capital 合夥人John Kilduff表示，「市場似乎已經認識到，儘管這些事件非常可怕，但也不可能引發一場全地區範圍的衝突」。

金價回落

　

現貨黃金價格29日收盤下跌0.13%，至每英兩2,384.19美元；8月交割的美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,377.8美元。

Marex分析師Edward Meir表示：「美元走強，我們看到的中國數據顯示黃金消費量下降，這是一個很大的負面因素。」

美元指數上漲約0.2%，觸及逾兩周來的最高水準，這使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

隨著金飾需求下降，全球最大黃金消費國中國的黃金消費量在2024年上半年下降5.6%。不過，金條和金幣的購買量大增。

現貨白銀下跌 0.7%，至每英兩27.69 美元。白金上漲約1.7%，至951.75美元；鈀金攀升0.2%，至902.15美元。

油價 金價 黃金

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