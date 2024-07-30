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美銀：日本央行若轉向鷹派 日圓兌美元有望升至145

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本央行如果明確轉鷹，美國銀行（BofA）預估日圓可升至145日圓兌1美元。路透
日本央行如果明確轉鷹，美國銀行（BofA）預估日圓可升至145日圓兌1美元。路透

美國銀行（BofA）認為，如果日本央行在明（31）日升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯價可能會升至1月觸及的145日圓兌1美元最高水準。

Izumi Devalier和Shusuke Yamada等美銀策略師，在最新的分析報告中指出：「如果日銀（央行）決定提高政策利率，並宣布計劃快速削減購債規模（例如一年內將每月購債規模減至約3兆日圓），市場將會視此為日銀的鷹派轉向，並將押注更快速升息，進而導致整個日圓市場波動加劇。」

美銀策略師團隊說，為了「趕上」利差，日圓可能會升至1美元兌145～148日圓，而最近一次日圓上次觸及145是在今年1月。

目前日圓兌美元匯率約在154日圓兌1美元。

美銀的基線預測是，日銀明天將升息，並在2026年年中前，將購債規模逐步降至每月3兆日圓。短期而言，美銀預估日圓兌美元匯價將在151～154區間。

美銀的報告強調：「由於日本國內經濟缺乏動力，如果沒有快速削減購債規模的計畫，我們認為任何升息都將只會被視為鴿派升息。」

升息 日圓匯率 日本央行

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