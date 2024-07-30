快訊

不只是玩具！任天堂遊戲手把轉蛋「是真的」 可DIY改裝N64控制器

吳佩慈男友紀曉波被爆欠4億巨債定居日本 「私下豪奢行徑」曝光

驚世媳婦奪3命未伏法…死囚提釋憲 生者訴冤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NVIDIA發表一系列軟體升級 推動更多產業採用生成式AI

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI。路透
輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI。路透

晶片大廠輝達NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI

輝達正式發表NIM微服務，這款軟體套裝產品能解決利用AI執行特殊目的所需要的許多邏輯問題。生成式AI是聊天機器人、語音辨識以及與電腦進行自動化人類互動等背後的技術，而生成式AI通常需要協調許多硬體、軟體與資訊檢索。許多企業並不擁有這類專業知識，因此輝達試圖為企業提供協助並收取費用。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳29日在丹佛舉行的頂級電腦繪圖大會SIGGRAPH展示公司最新產品，尋求說服盡可能多的產業開始使用輝達的技術，並且讓AI在經濟中變得普及。稍後，黃仁勳預定在大會上與Meta執行長祖克柏同台。

根據輝達官網，透過新的基於OpenUSD的生成式AI，以及建立在NVIDIA Omniverse平台上的輝達加速開發架構，更多產業能夠為視覺化產業設計與工程項目進行開發應用，也能夠進行模擬環境，打造新一代的實體AI與機器人。

輝達晶片已成為產業要部署新系統、以便支援AI運算浪潮的核心。該公司去年營收增加一倍，今年度邁向營收再增加一倍。

上述軟體與服務被納入輝達的AI 工具與框架軟體套件NVIDIA AI Enterprise產品中，後者每套繪圖處理器每年使用的收費為4,500美元。這套軟體與服務的設計是要在輝達的硬體上運作。

輝達AI與HPC軟體開發套組產品管理副總裁布里斯基（Kari Briski）表示：「輝達NIM是為開發人員簡化部署生成式AI的綜合解決方案，但可為大規模應用進行部署。」

輝達已經製作大約100個可進行預覽的推理微服務版本，現在則推出完成版。舉例來說，圖片供應商蓋帝圖像（Getty Images）可藉由讓軟體更加理解文字提示，進行改善後的高解析度影像生成；另一家圖片供應商Shutterstock的Edify 3D影像生成器即將推出，擁有可回應文字或影像的能力。

根據輝達說法，多數的AI是被知識型工作者運用來協助進行數位任務。輝達想要讓生成式AI變得更廣泛流通，舉例來說，像是提供軟體和服務，可讓蘋果Vision Pro頭戴裝置的使用者可創造虛擬世界。輝達表示，所謂虛擬雙胞胎，將被用於像是訓練機器人電腦的行為更像人類等任務，無須靠開發人員手動進行。

AI NVIDIA 軟體 輝達

延伸閱讀

棒球／黃仁勳接待台灣青棒隊 即興投球親發禮品勉勵球員

黃仁勳祖克柏對談 Meta推模型採萬顆輝達晶片訓練

川普喊收保護費「台灣人很有錢」原因為何？ 馬斯克一張圖揭真相

黃仁勳要求設「專用CoWoS產線」遭台積電拒 知情人曝：場面緊張尷尬

相關新聞

說好的運動觀光商機呢？ 奧運反而導致巴黎遊客驟減

一般預料奧運將吸引川流不息的人潮，進而帶來龐大的觀光商機，但根據官方估計，正在主辦奧運的法國首都巴黎，今年夏天的旅客數不...

美銀：日本央行若轉向鷹派 日圓兌美元有望升至145

美國銀行（BofA）認為，如果日本央行在明（31）日升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯價可能會升至1月觸及的14...

NVIDIA發表一系列軟體升級 推動更多產業採用生成式AI

晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI。

等待科技股財報和Fed會議 史指那指微揚

史坦普500指數小幅走高，華爾街為忙碌的一周企業財報做好準備，並期待聯準會發布關鍵政策。

特斯拉被大摩列為美汽車業首選而大漲 分析師質疑FSD：試駕差點撞車

特斯拉（Tesla）周一股價大漲5.6%，摩根士丹利將這家市值最大的汽車製造商列為美國汽車業「首選」。但另有分析師認為，...

台積電ADR隨費半下跌1.2% 較台北交易溢價縮為11.5%

台積電ADR周一下跌1.2%，收在160.01美元，較台北交易溢價縮為11.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。