NVIDIA發表一系列軟體升級 推動更多產業採用生成式AI

晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI。

輝達正式發表NIM微服務，這款軟體套裝產品能解決利用AI執行特殊目的所需要的許多邏輯問題。生成式AI是聊天機器人、語音辨識以及與電腦進行自動化人類互動等背後的技術，而生成式AI通常需要協調許多硬體、軟體與資訊檢索。許多企業並不擁有這類專業知識，因此輝達試圖為企業提供協助並收取費用。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳29日在丹佛舉行的頂級電腦繪圖大會SIGGRAPH展示公司最新產品，尋求說服盡可能多的產業開始使用輝達的技術，並且讓AI在經濟中變得普及。稍後，黃仁勳預定在大會上與Meta執行長祖克柏同台。

根據輝達官網，透過新的基於OpenUSD的生成式AI，以及建立在NVIDIA Omniverse平台上的輝達加速開發架構，更多產業能夠為視覺化產業設計與工程項目進行開發應用，也能夠進行模擬環境，打造新一代的實體AI與機器人。

輝達晶片已成為產業要部署新系統、以便支援AI運算浪潮的核心。該公司去年營收增加一倍，今年度邁向營收再增加一倍。

上述軟體與服務被納入輝達的AI 工具與框架軟體套件NVIDIA AI Enterprise產品中，後者每套繪圖處理器每年使用的收費為4,500美元。這套軟體與服務的設計是要在輝達的硬體上運作。

輝達AI與HPC軟體開發套組產品管理副總裁布里斯基（Kari Briski）表示：「輝達NIM是為開發人員簡化部署生成式AI的綜合解決方案，但可為大規模應用進行部署。」

輝達已經製作大約100個可進行預覽的推理微服務版本，現在則推出完成版。舉例來說，圖片供應商蓋帝圖像（Getty Images）可藉由讓軟體更加理解文字提示，進行改善後的高解析度影像生成；另一家圖片供應商Shutterstock的Edify 3D影像生成器即將推出，擁有可回應文字或影像的能力。

根據輝達說法，多數的AI是被知識型工作者運用來協助進行數位任務。輝達想要讓生成式AI變得更廣泛流通，舉例來說，像是提供軟體和服務，可讓蘋果Vision Pro頭戴裝置的使用者可創造虛擬世界。輝達表示，所謂虛擬雙胞胎，將被用於像是訓練機器人電腦的行為更像人類等任務，無須靠開發人員手動進行。