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台積電ADR隨費半下跌1.2% 較台北交易溢價縮為11.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一下跌1.2%，收在160.01美元，較台北交易溢價縮為11.5%。（歐新社）
台積電ADR周一下跌1.2%，收在160.01美元，較台北交易溢價縮為11.5%。（歐新社）

台積電ADR周一下跌1.2%，收在160.01美元，較台北交易溢價縮為11.5%。

費城半導體指數下跌0.3%，輝達（NVIDIA）跌1.3%。

美國股市標普500指數周一震盪交投中勉強收高，投資人屏息以待本周即將公布一系列的大型科技公司財報、聯準會（Fed）決策以及關鍵的美國勞動市場數據。

道瓊工業指數下跌 49.41 點，跌幅 0.1%，報 40,539.93 點；標普 500 指數小漲 4.44 點，漲幅 0.1%，報 5,463.54 點；那斯達克綜合指數小漲 12.32 點，漲幅 0.1%，收在 17,370.20 點。

台灣加權股價指數昨天上漲45.28點收在22,164.49點。台積電（2330）上漲2.2%收在944元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.74 -3.68 153.50 6.67

中華電 CHT 121.00 -0.86 121.50 -0.41

台積電 TSM 1,052.23 -1.19 944.00 11.46

聯電 UMC 49.65 -1.95 50.20 -1.10

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 道瓊工業指數

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