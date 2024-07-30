快訊

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

標普和那指勉強收高 投資人觀望本周重量級財報和決策

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉大漲5.6%，摩根士丹利將該公司列為首選美國汽車股。美聯社
特斯拉大漲5.6%，摩根士丹利將該公司列為首選美國汽車股。美聯社

美國股市標普500指數周一震盪交投中勉強收高，投資人屏息以待本周即將公布一系列的大型科技公司財報、聯準會（Fed）決策以及關鍵的美國勞動市場數據。

道瓊工業指數下跌 49.41 點，跌幅 0.1%，報 40,539.93 點；標普 500 指數小漲 4.44 點，漲幅 0.1%，報 5,463.54 點；那斯達克綜合指數小漲 12.32 點，漲幅 0.1%，收在 17,370.20 點。

分析師表示，將密切關注超大型股「科技七雄」微軟、Meta、亞馬遜和蘋果的財報績，以尋找任何可能引發新一輪拋售的疲軟跡象。同時，Fed發出的訊息和經濟數據對最近輪動走勢至關重要。

「科技七雄」上漲1%。衡量中小型企業的羅素2000指數下跌1.1%。

費城半導體指數下跌0.3%，台積電ADR跌1.2%，輝達（NVIDIA）跌1.3%。

「Fed和科技公司的財報將成為本周關注的焦點，」Murphy & Sylvest Wealth Management策略師Paul Nolte表示，「在記者會之後，未來的利率方向應該會更加清晰。大型科技公司將會解答投資人依然較高的成長預期是否合理」。

Edward Jones總裁兼資深投資策略師Mona Mahajan說：「市場很大程度處於觀望狀態。」他說：「很多投資人都很想知道，我們最近看到的市場輪動是否會持續下去，或者超大型科技股是否真的會因財報而大放異彩。」

麥當勞(McDonald's)周一上漲3.7%，該公司美國同店銷售額下降近1%，為2020年以來首見下滑。但該公司維持了對今年新店數量、資本支出和營業利益率的預期。

能源類股是標普500指數中表現最差的類股，美國原油期貨下跌1.7%，至每桶75.81美元。債券市場交投平靜，美國10年期公債殖利率從上周五的4.199%小幅降至4.176%。

特斯拉大漲5.6%，摩根士丹利將該公司列為首選美國汽車股。

雅培製藥收窄跌幅，收盤下跌 0.4%，此前陪審團裁定這家醫療保健公司因其早產兒配方奶粉引發危險疾病而賠償 4.95 億美元。

加密貨幣相關股票也走勢震盪，Coinbase Global 下跌超過 3%，而 Riot Platforms 和 Marathon Digital 收盤下跌超過 5%，比特幣觸及七周高點時一度跳漲。

指數 標普 美國

延伸閱讀

美股基金淨流入居冠 全球聚焦美科技股財報

美再供烏克蘭17億美元軍援 含防空彈藥及砲彈

美債殖利率倒掛進入倒數

6月景氣燈號亮紅燈復甦真穩了？ 學者示警潛藏三大隱憂

相關新聞

等待科技股財報和Fed會議 史指那指微揚

史坦普500指數小幅走高，華爾街為忙碌的一周企業財報做好準備，並期待聯準會發布關鍵政策。

市場押注 美9月降息2碼…美債殖利率連三月下滑

美國公債價格連續第三個月走高，投資人已充分反映出今年至少降息2碼的預期。在衍生性金融商品市場，部分交易員甚至押注聯準會（...

伊爾艾朗：美股靠山 只剩Fed

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，長久以來美國股市仰仗的是「三信心」，就是科技股、經濟表現，以及聯準會（Fed）降息。現在前...

歐盟提「胡蘿蔔加大棒」策略 防範川普當選

面對川普可能再次入主白宮，歐盟正制定「胡蘿蔔加大棒」的兩步驟貿易策略；如果他勝選，就儘快談判出能改善雙方貿易的協定。但如...

日擺脫通縮 將為升息鋪路

在對過去政策的重要評估中，日本銀行（央行）據悉已認定消費者行為發生明顯改變，宣稱在與通貨緊縮的長期鬥爭中取得勝利，等於為...

美債殖利率倒掛進入倒數

美國史上持續最久、幅度最深的公債殖利率曲線倒掛情況，可能接近尾聲。殖利率曲線倒掛通常預示經濟衰退，但這次市場懷疑這個指標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。