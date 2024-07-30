標普和那指勉強收高 投資人觀望本周重量級財報和決策

美國股市標普500指數周一震盪交投中勉強收高，投資人屏息以待本周即將公布一系列的大型科技公司財報、聯準會（Fed）決策以及關鍵的美國勞動市場數據。

道瓊工業指數下跌 49.41 點，跌幅 0.1%，報 40,539.93 點；標普 500 指數小漲 4.44 點，漲幅 0.1%，報 5,463.54 點；那斯達克綜合指數小漲 12.32 點，漲幅 0.1%，收在 17,370.20 點。

分析師表示，將密切關注超大型股「科技七雄」微軟、Meta、亞馬遜和蘋果的財報績，以尋找任何可能引發新一輪拋售的疲軟跡象。同時，Fed發出的訊息和經濟數據對最近輪動走勢至關重要。

「科技七雄」上漲1%。衡量中小型企業的羅素2000指數下跌1.1%。

費城半導體指數下跌0.3%，台積電ADR跌1.2%，輝達（NVIDIA）跌1.3%。

「Fed和科技公司的財報將成為本周關注的焦點，」Murphy & Sylvest Wealth Management策略師Paul Nolte表示，「在記者會之後，未來的利率方向應該會更加清晰。大型科技公司將會解答投資人依然較高的成長預期是否合理」。

Edward Jones總裁兼資深投資策略師Mona Mahajan說：「市場很大程度處於觀望狀態。」他說：「很多投資人都很想知道，我們最近看到的市場輪動是否會持續下去，或者超大型科技股是否真的會因財報而大放異彩。」

麥當勞(McDonald's)周一上漲3.7%，該公司美國同店銷售額下降近1%，為2020年以來首見下滑。但該公司維持了對今年新店數量、資本支出和營業利益率的預期。

能源類股是標普500指數中表現最差的類股，美國原油期貨下跌1.7%，至每桶75.81美元。債券市場交投平靜，美國10年期公債殖利率從上周五的4.199%小幅降至4.176%。

特斯拉大漲5.6%，摩根士丹利將該公司列為首選美國汽車股。

雅培製藥收窄跌幅，收盤下跌 0.4%，此前陪審團裁定這家醫療保健公司因其早產兒配方奶粉引發危險疾病而賠償 4.95 億美元。

加密貨幣相關股票也走勢震盪，Coinbase Global 下跌超過 3%，而 Riot Platforms 和 Marathon Digital 收盤下跌超過 5%，比特幣觸及七周高點時一度跳漲。