英國新政府公布優先簽署貿易協議國 南韓、印度入列

英國商業暨貿易部今天表示，為促進經濟成長，擬持續推進與不同國家地區的貿易協議協商，初步以波斯灣合作理事會（GCC）、印度、以色列、南韓、瑞士和土耳其優先。

商貿部並重申對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的承諾，強調將善用英國的會員資格推展英國及盟友的利益，並確保企業界可從協定獲益。

英國政府今年3月指出，隨著CPTPP各成員經濟體陸續完備國內批准程序，英國入會協定預計今年底前生效實施。

英國7月初舉行國會大選，工黨勝出，接替保守黨執政。商貿部今天發布的貿易協議優先協商國家地區大致延續之前保守黨政府的推進方向，僅新增土耳其入優先名單。

政黨輪替後，英國與印度、南韓、GCC等優先國家地區的貿易談判預計於今年秋天恢復。商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天透過書面聲明告知國會，他已去函向相關國家地區表達英方意向。

商貿部指出，政府將確保達成高品質的貿易協議，以利企業拓展國際市場、增進就業和促進實質經濟成長。

同時，商貿部預告將推出新的貿易戰略。商貿部表示，自由貿易協議（FTA）不是透過貿易促進經濟成長的唯一工具；新的貿易戰略將搭配新的產業戰略，以多方強化英國的經濟安全、促成淨零碳排達標、支持中小企業擴大出口活動及增進英國各地發展。

新的貿易戰略也涉及英國與歐盟（EU）關係的「重新設定」（reset）。工黨多次強調，改善英國與歐盟整體及個別成員國的關係，是工黨政府優先要務之一。

英國外交大臣拉米（David Lammy）本月在前往寮國出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議前，曾訪問印度會晤總理莫迪（Narendra Modi）和外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），觸及經貿議題。

英印雙方當時啟動雙邊科技安全倡議，擬在半導體、電信、關鍵礦物、人工智慧、量子運算、生物科技、先進材料等領域擴大並深化合作。同時，英印雙方也持續就簽署FTA及雙邊投資協定（BIT）進行協商。

英國政府表示，印度估計至2027年將成為全球第3大經濟體，中產階級消費族群至2050年將增長至超過2億5000萬人。