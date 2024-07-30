快訊

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

英國新政府公布優先簽署貿易協議國 南韓、印度入列

中央社／ 倫敦29日專電

英國商業暨貿易部今天表示，為促進經濟成長，擬持續推進與不同國家地區的貿易協議協商，初步以波斯灣合作理事會（GCC）、印度、以色列、南韓、瑞士和土耳其優先。

商貿部並重申對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的承諾，強調將善用英國的會員資格推展英國及盟友的利益，並確保企業界可從協定獲益。

英國政府今年3月指出，隨著CPTPP各成員經濟體陸續完備國內批准程序，英國入會協定預計今年底前生效實施。

英國7月初舉行國會大選，工黨勝出，接替保守黨執政。商貿部今天發布的貿易協議優先協商國家地區大致延續之前保守黨政府的推進方向，僅新增土耳其入優先名單。

政黨輪替後，英國與印度、南韓、GCC等優先國家地區的貿易談判預計於今年秋天恢復。商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天透過書面聲明告知國會，他已去函向相關國家地區表達英方意向。

商貿部指出，政府將確保達成高品質的貿易協議，以利企業拓展國際市場、增進就業和促進實質經濟成長。

同時，商貿部預告將推出新的貿易戰略。商貿部表示，自由貿易協議（FTA）不是透過貿易促進經濟成長的唯一工具；新的貿易戰略將搭配新的產業戰略，以多方強化英國的經濟安全、促成淨零碳排達標、支持中小企業擴大出口活動及增進英國各地發展。

新的貿易戰略也涉及英國與歐盟（EU）關係的「重新設定」（reset）。工黨多次強調，改善英國與歐盟整體及個別成員國的關係，是工黨政府優先要務之一。

英國外交大臣拉米（David Lammy）本月在前往寮國出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議前，曾訪問印度會晤總理莫迪（Narendra Modi）和外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），觸及經貿議題。

英印雙方當時啟動雙邊科技安全倡議，擬在半導體、電信、關鍵礦物、人工智慧、量子運算、生物科技、先進材料等領域擴大並深化合作。同時，英印雙方也持續就簽署FTA及雙邊投資協定（BIT）進行協商。

英國政府表示，印度估計至2027年將成為全球第3大經濟體，中產階級消費族群至2050年將增長至超過2億5000萬人。

印度 英國

延伸閱讀

鴻海將在印度製造高階i16 打破比亞迪搶單傳聞

可能發生歷史性轉變 上半年韓、日出口額差距史上最低

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

放眼核融合廠 技術、資金障礙猶存

相關新聞

說好的運動觀光商機呢？ 奧運反而導致巴黎遊客驟減

一般預料奧運將吸引川流不息的人潮，進而帶來龐大的觀光商機，但根據官方估計，正在主辦奧運的法國首都巴黎，今年夏天的旅客數不...

等待科技股財報和Fed會議 史指那指微揚

史坦普500指數小幅走高，華爾街為忙碌的一周企業財報做好準備，並期待聯準會發布關鍵政策。

市場押注 美9月降息2碼…美債殖利率連三月下滑

美國公債價格連續第三個月走高，投資人已充分反映出今年至少降息2碼的預期。在衍生性金融商品市場，部分交易員甚至押注聯準會（...

伊爾艾朗：美股靠山 只剩Fed

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，長久以來美國股市仰仗的是「三信心」，就是科技股、經濟表現，以及聯準會（Fed）降息。現在前...

歐盟提「胡蘿蔔加大棒」策略 防範川普當選

面對川普可能再次入主白宮，歐盟正制定「胡蘿蔔加大棒」的兩步驟貿易策略；如果他勝選，就儘快談判出能改善雙方貿易的協定。但如...

日擺脫通縮 將為升息鋪路

在對過去政策的重要評估中，日本銀行（央行）據悉已認定消費者行為發生明顯改變，宣稱在與通貨緊縮的長期鬥爭中取得勝利，等於為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。