美債殖利率倒掛進入倒數
美國史上持續最久、幅度最深的公債殖利率曲線倒掛情況，可能接近尾聲。殖利率曲線倒掛通常預示經濟衰退，但這次市場懷疑這個指標的預測能力，樂觀認為美國可避免陷入長期的經濟苦痛。
近幾周的指標顯示，美國經濟正在減速，但仍保持強韌，因勞動市場保有韌性。
Osaic首席市場策略師布蘭凱托表示：「我並不認為現在經濟陷入衰退，我認為這次的情況很不一樣。」
德意志銀行數據顯示，在過去70年內，殖利率曲線倒掛、即短債殖利率高於長債殖利率，十次有九次是經濟衰退的前兆。
幾家華爾街業者曾預計，由於借貸成本上升，美國經濟去年會陷入衰退，但最後這些預測都落空。
根據路透本月調查經濟學家，美國經濟將在未來兩年繼續擴張。路透今年稍早的調查也顯示，多數債券策略師認為該曲線不再是可靠的衰退信號。
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