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伊爾艾朗：美股靠山 只剩Fed

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，長久以來美國股市仰仗的是「三信心」，就是科技股、經濟表現，以及聯準會（Fed）降息。現在前兩項已經轉弱，看起來投資人只剩Fed可以依靠。

過去一年來，美股完全不甩國內及外部因素對經濟帶來的風險，也不在意全球經濟、金融與貿易體系的風險。市場信心能夠與風險脫鉤，靠的是三項因素：對某些科技公司懷抱「恨天高」一般的信心，對美國經濟「例外主義」充滿信心，以及深信Fed必然會支持金融資產。但其中兩項因素現正承受壓力，因此更加依賴第三項信心。

一年來發生的諸多地緣衝突，照理說必然會引發股市動盪，並出現下降趨勢。尤其是哈瑪斯與以色列的戰爭，已使區域性衝突的危機升高，而且可能對航運造成更大干擾，並推升油價。

再者，美中關係也愈來愈緊張。美國更加嚴格管制科技相關產品及設備對中國出口，其他國家也被迫在美國「二級制裁」的威脅下遊走。美國總統大選令大家想到新一波的關稅最快可能於明年就將臨頭，而歐洲國家及議會的選舉也出現中間派式微、極端派抬頭的逆流。

伊爾艾朗認為，投資人之所以望穿這些不利的情勢，並不只是歸因於「市場不是經濟，經濟也不是市場」的傳統心態，而是市場已被上述因素隔開。

首先，對一些科技公司的超強信心，源自於對人工智慧（AI）革命的厚望，直接帶動美股大漲。但這波漲勢只集中在所謂「科技七雄」身上；其次，投資人對美國經濟繼續「例外」的信心，如今也承受壓力。這兩項變化使Fed的貨幣政策更加重要。投資人普遍假定「Fed是我們的靠山」，一旦經濟減緩或市場過度動盪，Fed就會出手「護盤」，迅速放鬆貨幣政策。

市場對Fed的信心是否依然可靠？伊爾艾朗認為，先決條件是Fed能不再執著於2%通膨目標，這意味Fed最晚須在9月開始降息，避免貨幣政策過緊。

Fed 美國經濟

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