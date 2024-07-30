市場押注 美9月降息2碼…美債殖利率連三月下滑

美國公債價格連續第三個月走高，投資人已充分反映出今年至少降息2碼的預期。在衍生性金融商品市場，部分交易員甚至押注聯準會（Fed）可能在9月中一口氣降息2碼，或更早啟動降息。

債券交易員已為Fed 9月開始逐步降息做好準備，也在為另一種可能性加碼押注，以免美國經濟突然走軟，迫使聯準會採取激進行動。

雖然這不是主流預期情境，但市場對於聯準會是否有必要採取行動的揣測已經逐漸升高，因為有證據顯示，利率處於20年高點讓企業和消費者備感壓力。

儘管通膨降溫，投資人愈來愈擔心勞動市場出問題，而聯準會官員表示將對此做出調整。7月與9月兩次政策會議之間有頗長一段時間，這增加了風險。

Brandywine全球投資管理公司的投資組合經理麥克泰爾表示：「如果勞動市場出現更多疲弱跡象，那麼經濟會更差，促使聯準會降息幅度加深。我們不知道這會是一個怎樣的降息周期。」

焦慮情緒近來逐漸升高，前紐約聯準銀行總裁杜雷和知名經濟學家伊爾艾朗上周異口同聲警告，聯準會維持利率過高過久可能會釀錯。杜雷甚至呼籲本周政策會議就降息。

兩人撰寫的專欄也影響到市場。對政策敏感的美國短期債券殖利率走低，這在寬鬆周期之前常見。不過，請領失業救濟金、美國經濟成長及消費者支出等數據，仍有助支持央行本周按兵不動。

即將降息的預期整體上提振了美國公債價格，殖利率自4月末觸及峰值後顯著下滑，近期儘管動盪，卻是源自對選舉的擔憂。彭博美國政府債券指數本月觸及兩年高點，7月結束時勢將寫下連續第三個月揚升的走勢，是2021年中期以來首見。

未來幾個月的數據至關重要，包括即將發布的就業報告。DWS Americas固定收益部門主管卡川柏說，如果出現實質疲弱的證據，可能重新引發對軟著陸的質疑，也可能讓Fed落後外界預期，錯失7月降息的機會。