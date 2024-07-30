日擺脫通縮 將為升息鋪路

在對過去政策的重要評估中，日本銀行（央行）據悉已認定消費者行為發生明顯改變，宣稱在與通貨緊縮的長期鬥爭中取得勝利，等於為進入穩步升息的時代做好準備。

日銀總裁植田和男將在本周的決策會議中詳述量化緊縮（QT）計畫，投資人嚴陣以待。而根據彭博資訊的訪調，只有大約30%觀察人士將升息列為基本情境，但幾乎沒有人排除這種可能性。

路透報導，日銀在政策會議前做的這份評估，目的在於研究過去25年採取的貨幣寬鬆措施的利弊，不會對未來的貨幣政策產生任何影響。但尚未全文公布的研究結果，將顯示央行的通膨理念出現範式轉換。

雖然評估的全部結果要到今年稍晚才會公布，但已經公布的一些結果凸顯了日本因物價上漲推動工資上漲方面已取得進展，而工資上漲是升息的先決條件。

前日本央行官員、現任樂天證券經濟研究所首席經濟學家的愛宕伸康表示，日本央行正利用日本社會常態變化的理念，支持其預測，即未來幾年通膨率將維持在2%，而「這是升息的先決條件」。

日本央行此次會議的另一要事是公布削減購債規模的計畫，知情人士透露，央行官員無意以讓市場參與者意外的方式削減購債。市場普遍認為，從下月開始，每月購債規模將先從目前的6兆日圓削減至5兆圓（320億美元），最終在兩年內減半。

日本核心通膨率歷經數十年的持平或負增長之後，最近兩年多一直保持在日銀2%的目標之上，6月達到2.6%。企業能夠以接近零增長的工資來招聘員工的時代已經一去不復返。面對人口迅速老化導致的勞動力短缺加劇，日本企業今年為勞工加薪幅度達到30年來最大。

第一生命經濟研究所經濟分析師新家義貴表示，企業漲價變得更容易，「這一趨勢是否會持續，將取決於消費的韌性」。

路透報導，日銀這份評估還揭示了過去刺激政策的副作用，由於長期低利率重創利潤率，金融機構的獲利能力在過去25年中急劇下降。