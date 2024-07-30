日消費兩極化 百貨業吃香

在通膨升溫環境下，日本消費者購買必需品已變得更加節制，但百貨公司業者仍因高檔消費者受益，和平價零售商表現不佳形成對比。

日本市值前三大的百貨公司營運商，伊勢丹三越控股、高島屋以及營運大丸和松坂屋的J.Front Retailing公司，過去一年平均上漲55%，表現優於東證指數的18%。

儘管通膨拖累家庭支出下降，這些公司表現依然強勁。彭博報導，日本銀行（央行）認為消費支出疲弱，是升息決策的一大障礙。

百貨公司逆勢而上原因之一是觀光客湧入，外國旅客利用日圓貶值大肆採購，富裕的日本人也大方揮霍。

高檔零售商強勁表現，與平價零售商的情況形成鮮明對比。據日本經濟產業省統計零售銷售數據，百貨公司5月業績比去年同期增加13.7%，相比之下，藥妝店成長6.8%，超市僅增加1.2%。

三菱UFJ摩根士丹利證券資深投資策略研究員大西耕平說，「消費呈兩極化」，富人希望持有實體資產抵銷通膨，百貨公司迎合這樣的需求。分析師預料，通膨不退，這種兩極化趨勢將持續。

伊勢丹財報提到，2月舉辦高檔體驗創史上最高業績。伊勢丹一年來股價幾翻倍，居東證500指數表現前十名。

高島屋發言人表示，股市上漲帶動手表、珠寶和藝術品等產品銷量。顧客在gaisho的平均消費額也上升。該公司表示，正在擴展其他服務，包括針對因日圓疲弱而不願出國旅行的日本人舉辦海外主題的特賣。高島屋過去一年來股價上漲38%。

岩井Cosmo證券分析師饗場大介表示，春季薪資談判後，大型企業和中小型企業之間的薪資差距擴大，進一步加劇零售業的分化。他說：「近期消費趨勢是盡量減少必需品的支出，將更多的錢轉嗜好或休閒活動」，這讓折扣店更具競爭力。

藥妝店營運商松本清可開嘉來、Sundrug和Cosmos Pharmaceutical這一年來表現落後東證基準指數。與此同時，平價連鎖店因家庭購買必需品時尋求更低價格而受益。例如，經營全國100日圓商店的Seria這一年上漲44%。