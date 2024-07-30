麥當勞淨利大減12%

速食連鎖集團麥當勞上季財報不如預期，全球同店銷售更出現2020年第4季來首次下滑，加劇外界對消費者購買力已觸頂的憂慮。但麥當勞在美國推出的5美元超值套餐已有奏效的跡象，並將延長促銷方案，尋求持續提升客流量。麥當勞29日美股早盤漲逾3%。

麥當勞29日盤前公布，第2季（上季）營收64.9億美元，與去年同期持平，但低於分析師預期的66.1億美元；淨利由去年同期的23.1億美元，下滑12%至20.2億美元，也低於市場預期。經調整後的每股盈餘為2.97美元，低於預期的3.07美元。

麥當勞單店銷售概況

麥當勞上季全球同店銷售年減1%，低於分析師預測的年增0.53%。

海外分店同店銷售下滑1.1%，主因法國業績不振。而包含中國大陸、日本和中東地區的國際發展授權市場，同店銷售下滑1.3%，主要受到中國經濟復甦不如預期，以及以哈戰事的影響。

美國同店銷售則年減0.7%，遠低於去年同期受惠於「奶昔大哥生日餐」熱銷的10.3%年增幅。麥當勞在全球100多國共有逾4萬家門市，去年255億美元營收中，有41%來自美國的分店。

美國當地銷售不佳，是客流量減少所致。連續幾年高通膨，導致顧客縮減支出，尤其是低收入的民眾。

不過，Placer.ai的資料顯示，麥當勞在6月25日推出5美元超值套餐後，顧客逐漸回流。根據彭博Second Measure，該方案推出四周期間，有三周的銷售有所成長。全美多數門市將延長原訂於7月底結束的促銷期至8月。

麥當勞執行長坎普辛斯基說，由於顧客對支出更加謹慎，麥當勞將持續聚焦於「可信賴的、日常的價值」。

麥當勞單店銷售概況

由於該促銷方案是在上季最後一周推出，投資人可能尚無法從29日的財報窺知其對麥當勞整體業績的影響。

上季財報雖不如預期，麥當勞仍維持全年營業利潤率預估落在40幾%中至高段，也維持資本支出預算達27億美元，逾半將用於海內外展店，2027年前增至5萬家。