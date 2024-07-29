那指早盤躍漲0.6%！台積ADR開高震盪 市場緊盯科技業超級財報周
在市場準備迎接緊鑼密鼓的科技業財報周之際，那斯達克綜合指數29日早盤上漲0.9%。
道瓊工業指數早盤平盤波動、標普500指數漲0.4%、費城半導體指數漲2.2%、輝達漲2.3%、台積電ADR開高後震盪。
在近來科技股漲勢降溫之際，市場緊盯各家科技巨頭的財報；微軟、AMD將於30日盤後公布財報，Meta定31日盤後公布上季業績；蘋果、英特爾、亞馬遜的財報則預定8月1日盤後發布。
近來市場漲勢的廣度已擴大，羅素2000指數早盤漲0.3%，象徵更多類股加入攻勢。Ritholtz財富管理首席市場策略師考克斯表示：「現在我們看到更多個股參與漲勢，即便這在過去幾周這造成一些波動，但我想長遠來看這有利於長期投資人。」
聯準會（Fed）定台北時間1日凌晨發布利率決策，市場預期Fed將按兵不動，但密切關注9月降息的線索。
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