那指早盤躍漲0.6%！台積ADR開高震盪 市場緊盯科技業超級財報周

巴黎旅遊局預估，在今年夏季奧運期間，巴黎將迎來1,130萬名遊客，但其中僅150萬人來自海外。雖然這已經夠讓各方忙翻天，但當地的飯店和旅行社，還有國際航空業者，仍感受不到太多喜悅。

2024-07-29 18:52