美通膨數據推升降息希望美股大漲 亞股多收高

數據顯示美國6月通膨率進一步下滑，使市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的希望升高，帶動美股26日大漲；亞股今天跟進華爾街股市漲勢，收盤漲多跌少。

法新社報導，投資人帶著樂觀情緒進入新的一週。美國聯準會和日本央行日本銀行將在這週公布利率決策，美國預料會在本週稍後公布非農就業報告；美國巨型股（mega-cap stock）也即將公布財報。

特斯拉（Tesla）和谷歌（Google）母公司Alphabet等科技巨頭上週公布的財報令人失望，使今年來投入這些領域的投資人出現恐慌性賣壓，進而造成市場損失慘重。不過，美股26日反彈上攻，有助收復部分失土。

Fed偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）在6月年增2.5%，較5月放緩，激勵美股3大指數26日收盤均揚升逾1%。

6月PCE年增率已貼近Fed設定的2%目標，這個因素進一步推升聯準會9月降息的預期，並使市場對明年1月前會再降息2次的預期升高。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）本月稍早說，決策官員不須看到通膨率降至2%目標才開始採取行動，這番話當時激勵股市上漲。

Fed預計美國時間31日宣布利率決策；備受外界關注的非農就業報告則將於8月2日出爐。

日本銀行也將在31日公布利率決策，外界揣測日銀將再度升息。

亞洲投資人心情雀躍地邁入新的一週。日股基準指數日經225指數今天揚升逾2%，終結連續8個交易日的跌勢；香港、首爾及曼谷主要指數均漲逾1%。

雪梨、新加坡、台北等地股市也收高，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）大致持平。馬尼拉和威靈頓股市則收低。