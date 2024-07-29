放眼核融合廠 技術、資金障礙猶存

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

英國計劃建設核融合廠，更比擬做美國建立NASA的時刻！然而，專家指出，儘管核融合是相當乾淨的能源、還能減少核分裂的弊病，但核融合技術需要在地球上創造出1億攝氏度的環境，就算資金充足，恐怕也要等到2040年才能順利商轉。

核融合的方式包括：將內含氫燃料的顆粒，發射到有將近200束雷射的設備中，並引爆顆粒的外殼，以每秒50次的速度產生爆炸；透過電磁場，將帶有正電的原子核持續封閉於環狀反應爐中心，不斷壓縮，直到發生核融合反應。

英國政府拚核融合

《BCC》報導，英國政府計畫在諾丁漢郡建立核融合廠，更將該計畫稱為「屬於英國的NASA時刻」。然而，儘管核融合被認為是乾淨能源的未來，但技術、資金與工程等障礙猶存，但核能廠的安全性仍有疑慮。

對此，專家指出，該計畫即使找到投資進行建設，預計也要在2040年後才能成功發電。曼徹斯特大學核能材料講師可汗表示，核融合是讓兩個原子核結合，釋放出大量能量，相當於在地球上重建太陽，所以距離核融合廠要商業運作還需要很長一段時間。

他指出，科學家需要加熱氫氣的同位素，將其轉化為「等離子體」的形態，這需要在地球上創造出比太陽高10倍的高溫，大約1億攝氏度。倫敦帝國學院核融合研究員阿佩爾貝說，核融合釋放的能量不僅高於核分裂，所需的原料也更容易取得。

能源已有淨產出

《CNN》報導，前年年底，美國科學家已在核融合技術發展上取得重大的突破，能量的產出大於消耗，首次達成「能量淨增益」，未來有望提供無限的乾淨能源。

過去核電最大的問題是公眾的反對，擔憂發生核能事故或核廢料事故。阿佩貝爾表示，核融合每次使用的燃料比較少、時間也比較短，所以不會存在大量的核廢料，更不會重演核分裂廠的車諾比事件。

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