日升息與否不確定性高 但削減購債料不致驚擾市場 造成過度緊縮

日本央行總裁植田和男周三將推出量化緊縮（QT）的詳細計畫，投資人嚴陣以待。

彭博資訊訪調日本央行觀察家，只有大約30%將升息列為基本情境，但幾乎沒有人排除這種可能性 。高度的不確定性使得日圓和日股的走勢起伏震盪，這可能持續到日本央行做出決定之後。

知情人士透露，通膨基本符合預期，一些日本央行官員對於本月升息的想法持開放態度，其他人則認為，在央行等待更多數據以期看到消費者支出復甦跡象之際，按兵不動也是選項之一。

美國聯準會將在日本央行會議後數小時召開會議，針對美國利率發出的訊號可能擴大、或者迅速逆轉在亞洲交易時段開始的市場走勢。

前日本央行官員，現任Okasan Securities首席經濟學家Ko Nakayama說，這對日本央行來說是一個艱難的決定。升息將表明日本央行政策正常化的強烈願望。交換市場的定價顯示，到7月31日前升息15個基點的可能性約為50%，高於一周前的25%。

日本央行此次會議的另一要事是公布削減購債規模的計畫。在3月結束負利率政策後，日本央行將走上量化緊縮之路。

根據知情人士，央行官員無意以讓市場參與者意外的方式削減購債。市場普遍認為，從下月開始，每月購債規模將先從目前的6兆日圓削減至5兆圓（320億美元），最終在兩年內減半。

預計日本央行本周不會升息的觀察人士經常提及央行即將公布的削減購債規模計畫。日本在截至3月底止的三季之間成長不多，如果在開始實施量化緊縮之際也同時升息，可能意味過度緊縮。