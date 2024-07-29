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美9月降息2碼？交易員押注 防Fed萬一降息步伐落後會出大招

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
債券交易員除了為聯準會9月逐步降息做準備，有一部分人也加碼押注另一種可能性：美國經濟突然走軟，迫使聯準會採取激進行動。路透
債券交易員除了為聯準會9月逐步降息做準備，有一部分人也加碼押注另一種可能性：美國經濟突然走軟，迫使聯準會採取激進行動。路透

已為美國聯準會（Fed）9月逐步降息做了準備的債券交易員，也在為另一種可能性加碼押注，以免美國經濟突然走軟迫使聯準會採取激進行動。

美國公債價格連續第三個月走高，投資人已充分反映出今年至少降息兩碼的預期。在衍生品市場，有部分交易員甚至押注央行可能在9月中降息2碼，或更早啟動降息。

雖然這不是主流預期情境，但市場對於聯準會是否有必要採取行動的揣測已經逐漸升高，因有證據顯示，利率處於20年高點讓企業和消費者備感壓力。

儘管通膨降溫，但投資人愈來愈擔心勞動市場出問題，而聯準會官員表示將對此做出調整。7月與9月兩次政策會議之間有頗長一段時間，這增加了風險。

Brandywine Global Investment Management投資組合經理Jack McIntyre表示：「可以說，如果勞動市場出現更多疲弱跡象，那麼經濟會更差，促使聯準會降息幅度加深。我們不知道這會是一個怎樣的降息周期。」

焦慮情緒上周升高，前紐約聯準銀行總裁杜德利（William Dudley）和知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）都表示，聯準會維持利率過高過久可能會釀錯。杜德利甚至呼籲本周政策會議就降息。

兩人撰寫的專欄影響到市場。對政策敏感的美國短期殖利率在所謂的趨陡模式中走低，這在寬鬆週期之前常見。不過，請領失業救濟金、美國經濟成長及消費者支出等數據，仍有助支持央行本周按兵不動。

Natwest Markets美國區主管Michelle Girard周四接受彭博電視訪問時說，這些數據「消除了聯準會行動的迫切性。他們不想顯得驚慌失措。

即將降息的預期整體上提振了美國公債價格，殖利率自4月末創下峰值後顯著下滑，儘管近期的動盪源自對選舉的擔憂。彭博美國政府債券指數本月觸及兩年高點，7月結束時勢將創下連續第三個月揚升的走勢，2021年中期以來沒出現過。

決策者在確認通膨降溫之際，將目標利率維持在5.25%至5.5%之間已經一年。因物價似乎朝向正確方向邁進——上周五公布的數據顯示聯準會青睞的通膨指標6月漲幅平緩——聯準會官員開始比較強調充分就業，這是他們肩負的雙重任務的另外一項。

在這方面，未來幾個月的數據至關重要，包括即將發布的就業報告。DWS Americas固定收益部門主管George Catrambone 說，如果出現實質疲弱的證據，「可能重新引發對軟著陸的質疑，也可能讓聯準會落後外界預期，錯失7月降息的機會。

市場普遍預期聯儲會按兵不動。聯準會主席鮑爾可能利用周三新聞發布會，提出新的經濟擔憂或政策調整。

美國 聯準會

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