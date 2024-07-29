快訊

公視台語台報導「拆樑行動」被批偏頗 藍委：難道已成黨媒？

奧運桌球／林昀儒一日雙戰！男單晉32強 混雙遺憾無緣將搭擋扛上頒獎台

100年僅3次！天赦日逢關公生今年最強轉運時機 注意「1重點」別拜錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批蘋果iPhone 16沒AI功能？Apple Intelligence傳延數周發布

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果的AI應用Apple Intelligence傳出延後數周發布，這可能造成今年首批出貨的iPhone 16機型沒有新AI功能。路透
蘋果的AI應用Apple Intelligence傳出延後數周發布，這可能造成今年首批出貨的iPhone 16機型沒有新AI功能。路透

情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃10月推出AI功能，作為軟體更新的一部分。這意味它的AI應用「Apple Intelligence」不會出現在預定9月釋出的iPhone和iPad軟體大改版，要等新作業系統iOS 18和iPadOS 18後續更新時才廣泛推出。這可以給蘋果更多時間修復程式漏洞。

知情人士補充說，蘋果仍然計畫最快本周透過iOS 18.1和iPadOS 18.1 Betas，首次提供Apple Intelligence給軟體開發商測試。這與蘋果過去的作法不同，它通常在新一代軟體公布前後，才釋出後續更新的預覽版。

這次事關重大。蘋果在AI下了很大的押注，為確保消費者體驗，需開發商支援協助解決問題，並擴大測試功能。Apple Intelligence穩定性顯有疑慮，是導致蘋果將其與iOS 18和iPadOS 18初始版本分開發布的部分原因。

這家科技巨擘上周向開發商推出iOS 18.0的第四個測試版，目標是在7月底前完成開發。蘋果每年9月推出新款 iPhone 時，都會隨之推出新軟體。這需要提早數周完成作業系統，以便硬體出廠前有時間先安裝上軟體。

Apple Intelligence的發布計畫可能造成今年首批出貨的iPhone 16機型沒有新AI功能，必須過幾周進行軟體更新補上。即使Apple Intelligence隨iOS 18.1和iPadOS 18.1推出時，也會缺少一些功能，包括對Siri的一些最重要變更。

根據彭博資訊，蘋果計劃2024年底至2025年上半年，透過iOS 18的多次更新，推出全套的Apple Intelligence功能。除iPhone和iPad之外，Apple Intelligence也將是macOS Sequoia的一部分，出現在搭載蘋果自家晶片的Mac電腦上。

iPhone 16系列在設計上的變化不大，除了一個控制相機的新按鈕以及速度更快的晶片外，軟體相關的功能強化將是新機的銷售重點。

情人 消費者

延伸閱讀

鄭文賢專欄／蘋果供應鏈、綠電 有看頭

蘋果周四發布財報 中國大陸銷售及AI計畫備受關注

跌也不怕！台積電股東上周增7.7萬人 總數突破140萬人

要求代購點數…詐團利用多元化計程車洗錢 司機不知情收贓款

相關新聞

美英日利率決策 全球緊盯

本周美日英央行在關鍵48小時內的決策，可能會為下半年匯市走向定調，日本將啟動縮減購債，是否會同步升息備受關注，美國預料將...

蘋果周四發布財報 中國大陸銷售及AI計畫備受關注

蘋果將在本周四（8月1日）美股盤後公布年度第3季（上季）財報，投資人將關注中國大陸的銷售業績及其人工智慧（AI）計畫能否...

全球航運業網攻威脅 升高

全球航運業面臨網路攻擊的威脅大幅升高，主因為國際地緣政治緊張日益升高，使許多與國家政府有關的駭客單位正以貿易流動為目標發...

OpenAI太燒錢…今年恐虧50億美元？ 外媒這麼分析

OpenAI已成為史上成長最快的企業之一，但也可能營運最燒錢的企業。外媒估計顯示，這家ChatGPT開發商今年虧損金額上...

亞洲嚴管基金交易 有如雙面刃

最受避險基金青睞的一些交易方式，開始受到亞洲主管機關更嚴格的限制。不過這類監管是把雙面刃，部分人士擔心，這些措施有助於穩定市場，卻也可能導致關鍵策略遭扼殺。

搶印度遊客商機 多國放寬簽證

過去印度民眾想出國旅遊既昂貴又麻煩，但現在看準這個全球最多人口國經濟正逐漸崛起，許多國家正放鬆入境簽證限制，只為能第一時間分到這塊旅遊潮大餅…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。