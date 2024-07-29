本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（26日）勁揚逾1%，道瓊工業指數大漲654點，投資人繼續向大型科技股以外延伸布局。微軟、Meta、蘋果和亞馬遜本周公布財報，加上聯準會（Fed）決策以及備受關注的就業數據，都可能左右美股在震盪過後的短期走勢。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股大反彈！道瓊漲逾650點 台積電ADR走升1%

在3M因亮眼財報締造史上最大23%漲勢的帶動下，道瓊工業指數上周五漲1.6%，周線漲0.7%。標普500和那斯達克綜合指數上周五均漲逾1%，但一周下來仍各跌0.8%和2.1%。

費城半導體指數上周五大漲近2%，台積電（2330）ADR漲1%，但周線跌幅仍分別深達3.1%和2.3%，台積電ADR較台北交易溢價15.1%。羅素2000指數本月已漲逾10%，小型股因負債較高，在利率較低環境下表現更好。

SLC Management 董事總經理馬拉基指出，美股漲勢從少數大型科技股延伸到製造業在內的景氣循環股，可見投資人正對AI熱潮避險。

科技七雄中，有四檔股價上周陷入修正。輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）已從最近高點下跌17%，Meta和Alphabet分別跌14%和12%。蘋果最為抗跌，僅跌7%，而微軟和亞馬遜各跌約9%。

央行關鍵48小時 美英日利率決策…全球緊盯

本周美日英央行在關鍵48小時內的決策，可能會為下半年匯市走向定調，日本將啟動縮減購債，是否會同步升息備受關注，美國預料將暗示9月降息，關注重點為年底前進一步降息的展望，英國預料將降息1碼，並暗示後續寬鬆步調取決於通膨。

本周的「央行關鍵48小時」將由日本銀行（央行）決策揭開序幕，日銀將在台灣時間31日約略中午公布決策，路透日前報導，日銀本周將認真考慮升息決策，並且評估縮減購債規模一半。

路透訪調的多數經濟學家預期，日銀本周將維持利率不變，將縮減購債規模至每月約5兆日圓。彭博資訊經濟學家則認為，日銀將同時調升目標利率0.15個百分點至0.25%、並且開始減少購債，從每月6兆日圓減碼到每月4.5兆日圓，對日圓空頭造成雙重打擊，提高了日圓繼續升值的風險。

低接科技股 再等等

科技巨擘近來漲勢消風，股價陷入激烈震盪，是否該逢低布局？巴隆周刊報導，策略師認為，科技股早就該回檔，建議投資人應該靜候更多科技股財報，再決定要不要大舉進場。

儘管科技股在26日反彈，道瓊市場數據公司資料顯示，科技七雄總市值上周仍蒸發5,400億美元。這七家科技巨擘市值也遭逢歷來最大的三周減幅，7月8日來共暴減1.5兆美元。

蘋果、微軟、臉書母公司Meta、亞馬遜、超微（AMD）、安謀（ARM）、高通（Qualcomm）、三星電子及英特爾等科技業者本周都將公布上季財報，將透露人工智慧（AI）支出、AI手機及AI PC前景。

奧運贊助商樂觀未來商機

過去十年的幾屆奧運會，不是面臨地緣政治議題，就是在新冠疫情籠罩之下舉行。本屆奧運和往後數屆賽事，阻礙看來較少，觀賞條件也更佳，對贊助商而言，可能意味全新展望。

顧問業者A-Mark Partnership Strategies創辦人兼執行長安德魯斯說，和過去十年相比，2024標誌著奧運正邁入一個嶄新且更為正向的十年，「過去幾屆的主辦城市多少有些問題，2018平昌冬奧除外」。

安德魯斯指的是2014年在俄羅斯和2022年在中國大陸舉辦的冬季奧運，在人權議題上所引發的批評，及因疫情而延後於2021年舉辦的2020東京奧運，和受到茲卡病毒威脅的2016里約奧運。

相較下，巴黎奧運之後的2026米蘭–科爾蒂納冬奧、2028洛杉磯奧運和2032布里斯本奧運，在安德魯斯看來，「對廣告商而言，比較接近舒適區」，另一個優點在於，未來幾屆的多數場地，讓美國觀眾不用遷就時區上的大幅差異。

以色列報復真主黨攻擊

以色列周日攻擊真主黨的目標，並揚言將進一步報復導致12人喪生的火箭襲擊，同時表也示對提議的加薩停火持開放態度，也可能因此平息和黎巴嫩展開的更火爆的第二戰場。

以色列總理內唐亞胡從美國訪問回國，試圖爭取支持，他形容這是一場以色列和主要敵人伊朗代理人之間的對決。

以色列周六在所占領的戈蘭高地遭到火箭襲擊，導致12名兒童和青少年在一場足球比賽中喪生，另有44人受傷。