聽新聞
test
0:00 / 0:00

美消費減弱訊號 浮現

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

愈來愈多企業、經濟學者及投資機構警告，美國消費者正顯現出支出能力減弱的訊號，就連富裕消費者的消費力道也不如以往。這個趨勢雖不利經濟成長，但有助抑制通膨，使聯準會（Fed）更願意放手降息。

儘管美國第2季國內生產毛額（GDP）報告顯示，消費支出回升帶動經濟成長增強，但上周多家企業的上季財報不佳，使各界擔心消費力道已越過頂峰。

密西根大學7月消費者信心指數初估值降到66.4，為去年11月來最低，因高物價持續拖累消費者信心，尤其是低所得者。Morning顧問公司研究人員也指出，年所得10萬美元以上的民眾，6月僅花費22%的每月家庭預算，於旅遊和娛樂等非必需消費品支出，少於去年同期的24%。

上周有多家大型企業擔心需求減弱。優比速（UPS）第2季業績低於預估，並調降下半年財測。多家航空公司表示，過度高估第2季需求，馬鈴薯大型供應商藍威斯頓公司也警告，近月來需求「加速」下降，且可能延續到下年度。

富蘭克林坦伯頓集團資深副總裁高克曼表示，實時數據顯示消費者開始減緩採購，轉向價格取向的產品，且低所得消費者多貸款、少花錢。

美國

延伸閱讀

TPBL／放棄CBA 大專本土得分王情定高雄

印度股市市值擴張 晉升全球第四大市場

傳歐巴馬事先知情且未阻攔喬治克隆尼發聲 遭疑暗挺換拜行動

曾馨瑩捷克避暑 郭台銘「10億古堡」美景曝光

相關新聞

美英日利率決策 全球緊盯

本周美日英央行在關鍵48小時內的決策，可能會為下半年匯市走向定調，日本將啟動縮減購債，是否會同步升息備受關注，美國預料將...

蘋果周四發布財報 中國大陸銷售及AI計畫備受關注

蘋果將在本周四（8月1日）美股盤後公布年度第3季（上季）財報，投資人將關注中國大陸的銷售業績及其人工智慧（AI）計畫能否...

全球航運業網攻威脅 升高

全球航運業面臨網路攻擊的威脅大幅升高，主因為國際地緣政治緊張日益升高，使許多與國家政府有關的駭客單位正以貿易流動為目標發...

OpenAI太燒錢…今年恐虧50億美元？ 外媒這麼分析

OpenAI已成為史上成長最快的企業之一，但也可能營運最燒錢的企業。外媒估計顯示，這家ChatGPT開發商今年虧損金額上...

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕式 收視衝高

法國巴黎奧運開幕式共吸引2,860萬名美國觀眾收看，為2012年倫敦奧運以來最高收視紀錄。在NBC環球集團、Google...

巴隆：低接科技股 再等等

科技巨擘近來漲勢消風，股價陷入激烈震盪，是否該逢低布局？巴隆周刊報導，策略師認為，科技股早就該回檔，建議投資人應該靜候更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。