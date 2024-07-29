美消費減弱訊號 浮現

愈來愈多企業、經濟學者及投資機構警告，美國消費者正顯現出支出能力減弱的訊號，就連富裕消費者的消費力道也不如以往。這個趨勢雖不利經濟成長，但有助抑制通膨，使聯準會（Fed）更願意放手降息。

儘管美國第2季國內生產毛額（GDP）報告顯示，消費支出回升帶動經濟成長增強，但上周多家企業的上季財報不佳，使各界擔心消費力道已越過頂峰。

密西根大學7月消費者信心指數初估值降到66.4，為去年11月來最低，因高物價持續拖累消費者信心，尤其是低所得者。Morning顧問公司研究人員也指出，年所得10萬美元以上的民眾，6月僅花費22%的每月家庭預算，於旅遊和娛樂等非必需消費品支出，少於去年同期的24%。

上周有多家大型企業擔心需求減弱。優比速（UPS）第2季業績低於預估，並調降下半年財測。多家航空公司表示，過度高估第2季需求，馬鈴薯大型供應商藍威斯頓公司也警告，近月來需求「加速」下降，且可能延續到下年度。

富蘭克林坦伯頓集團資深副總裁高克曼表示，實時數據顯示消費者開始減緩採購，轉向價格取向的產品，且低所得消費者多貸款、少花錢。