快訊

奧運羽球／直落2退墨西哥對手 周天成3度征戰開紅盤

奧運桌球／開賽一度領先 林昀儒、陳思羽遭逆轉8強止步

蘋果周四發布財報 中國大陸銷售及AI計畫備受關注

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
蘋果本周四將公布上季財報，預計營收與獲利均有成長，但投資人更關注iPhone在中國大陸的銷售情況及其AI發展計畫。美聯社
蘋果本周四將公布上季財報，預計營收與獲利均有成長，但投資人更關注iPhone在中國大陸的銷售情況及其AI發展計畫。美聯社

蘋果將在本周四（8月1日）美股盤後公布年度第3季（上季）財報，投資人將關注中國大陸的銷售業績及其人工智慧（AI）計畫能否成為繼iPhone之後，帶動股價上漲的另一推手 。

分析師估計，這家iPhone製造商上季營收將年比成長3.1%至843.9億美元，淨利估將增至206.4億美元，每股盈餘1.34美元。摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）的預測更樂觀，預估蘋果上季營收可達853億美元，每股盈餘1.38美元。iPhone仍是獲利的主要推手，估計上季銷售約4,400萬支，帶進399億美元營收。

Mac上季銷售預計表現良好，出貨量將年增20.8%，超過更廣泛的個人電腦（PC）市場。在AppStore銷售和訂閱服務同步增加的推動下，蘋果的數位服務業務預計將繼續保持強勁表現。

分析師預測，蘋果上季在中國大陸的銷售將下降2.6%，對大陸銷售放緩的擔憂為蘋果股價帶來壓力。但分析師說，大陸銷售下滑情況可能在上季結束，之後開始復甦。

CFRA分析師說，在降價帶動iPhone在中國大陸出貨量增加的情況下，蘋果「在此地區的命運正在反轉」，並預期在蘋果發表新款iPhone（暫稱iPhone 16）之前，上季的中國大陸iPhone銷售可望觸底。

蘋果預計9月推出AI增強型的iPhone 16，在此之前，該公司發布了融入自家AI技術Apple Intelligence的iOS 18作業系統，並與OpenAI 建立人工智慧合作夥伴關係。

蘋果可能在法說會上討論AI計畫，使投資人更清楚了解這項新興科技對蘋果的影響程度。查吉特說，蘋果正在為AI驅動的未來做好準備，可能將其股價推至新高。他調升蘋果股價的目標價，預測2024年12月前將達245美元，在2025年12月前為265美元。

Wedbush分析師說，隨著不久將來會有新的iPhone升級周期，蘋果的市值可望達到4兆美元。今年迄今蘋果股價上漲約13%，上周五（26日）收在217.96美元。

投資人

延伸閱讀

跌也不怕！台積電股東上周增7.7萬人 總數突破140萬人

蹲久了 PCB及ABF敗部復活

蘋果直接受益！印度調降手機、零組件等關稅稅率 一次5個百分點

三中後首個美商訪陸團 除美光、波音、蘋果還有誰？

相關新聞

OpenAI太燒錢…今年恐虧50億美元？ 外媒這麼分析

OpenAI已成為史上成長最快的企業之一，但也可能營運最燒錢的企業。外媒估計顯示，這家ChatGPT開發商今年虧損金額上...

美股七雄遭賣壓 美股牛市開始擴散至其他領域

美股七雄去年以來領漲美股，但短線波動擴大，景氣循環股及小型股開始受到資金追捧，顯示美股的漲勢已開始擴散至其他領域。法人認...

「氣候融資每年需98兆元」 葉倫：填補這項缺口是21世紀最大的經濟機會

美國財政部長葉倫今天表示，至2050年，全球向低碳經濟轉型每年需要3兆美元（約新台幣98兆元）新資本，遠高於目前的年度融...

美國科技股反彈「引爆猛烈賣壓」 策略師：但逢低進場時刻還沒到

科技巨擘近來漲勢消風，股價陷入激烈震盪，是否該逢低布局？策略師認為，科技股早就該回檔，建議投資人應該靜候更多科技股財報，...

控陸獨霸製造業 美國財長葉倫：中國想當「世界工廠」其他國家可不想

美國財政部長葉倫日前在里約熱內盧出席G20財長會議時直指，對中國過度投資製造進而主導全球製造業的憂心和不滿…

美股科技巨頭光芒減弱 後市看好軟體、電商及物流

過去一年，在AI熱潮及聯準會（Fed）降息預期下，美股不斷創新高，美股七雄（Mag7）對股市上漲帶來巨大貢獻。不過，近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。