蘋果周四發布財報 中國大陸銷售及AI計畫備受關注

蘋果將在本周四（8月1日）美股盤後公布年度第3季（上季）財報，投資人將關注中國大陸的銷售業績及其人工智慧（AI）計畫能否成為繼iPhone之後，帶動股價上漲的另一推手 。

分析師估計，這家iPhone製造商上季營收將年比成長3.1%至843.9億美元，淨利估將增至206.4億美元，每股盈餘1.34美元。摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）的預測更樂觀，預估蘋果上季營收可達853億美元，每股盈餘1.38美元。iPhone仍是獲利的主要推手，估計上季銷售約4,400萬支，帶進399億美元營收。

Mac上季銷售預計表現良好，出貨量將年增20.8%，超過更廣泛的個人電腦（PC）市場。在AppStore銷售和訂閱服務同步增加的推動下，蘋果的數位服務業務預計將繼續保持強勁表現。

分析師預測，蘋果上季在中國大陸的銷售將下降2.6%，對大陸銷售放緩的擔憂為蘋果股價帶來壓力。但分析師說，大陸銷售下滑情況可能在上季結束，之後開始復甦。

CFRA分析師說，在降價帶動iPhone在中國大陸出貨量增加的情況下，蘋果「在此地區的命運正在反轉」，並預期在蘋果發表新款iPhone（暫稱iPhone 16）之前，上季的中國大陸iPhone銷售可望觸底。

蘋果預計9月推出AI增強型的iPhone 16，在此之前，該公司發布了融入自家AI技術Apple Intelligence的iOS 18作業系統，並與OpenAI 建立人工智慧合作夥伴關係。

蘋果可能在法說會上討論AI計畫，使投資人更清楚了解這項新興科技對蘋果的影響程度。查吉特說，蘋果正在為AI驅動的未來做好準備，可能將其股價推至新高。他調升蘋果股價的目標價，預測2024年12月前將達245美元，在2025年12月前為265美元。

Wedbush分析師說，隨著不久將來會有新的iPhone升級周期，蘋果的市值可望達到4兆美元。今年迄今蘋果股價上漲約13%，上周五（26日）收在217.96美元。