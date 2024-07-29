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巴隆：低接科技股 再等等

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

科技巨擘近來漲勢消風，股價陷入激烈震盪，是否該逢低布局？巴隆周刊報導，策略師認為，科技股早就該回檔，建議投資人應該靜候更多科技股財報，再決定要不要大舉進場。

儘管科技股在26日反彈，道瓊市場數據公司資料顯示，科技七雄總市值上周仍蒸發5,400億美元。這七家科技巨擘市值也遭逢歷來最大的三周減幅，7月8日來共暴減1.5兆美元。

蘋果、微軟、臉書母公司Meta、亞馬遜、超微（AMD）、安謀（ARM）、高通（Qualcomm）、三星電子及英特爾等科技業者本周都將公布上季財報，將透露人工智慧（AI）支出、AI手機及AI PC前景。

Crossmark全球投資公司首席市場策略師費南德茲認為，最近幾個月來，股市大跌時機已成熟，投資人不該對拉回感到訝異，反而應以善用機會的角度看待，科技股可能有買進機會，但回檔可能還沒結束，建議投資人先少量買進，「我會想先看到更多財報，再決定是否全力投入，因為或許會有一些令人失望的消息」。

LPL金融公司首席經濟學家羅奇說，美國經濟軟著陸的機率看來升高，投資人有興趣承擔更多風險，但政治不確定性和地緣政治風險，可能會對股市潑冷水，投資人應在此時展現洞察力。

科技股 財報

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